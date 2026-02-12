La Fiscalía lleva al juzgado por racismo la cuenta de X del grupo de Vox en el Parlamento andaluz

La Fiscalía de Córdoba ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el perfil en X del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía por relacionar inmigración y delincuencia y calificar a los migrantes de "animales que no vienen a integrarse". El Ministerio Público considera que en uno de los mensajes publicados por la formación concurre un delito de vulneración de los derechos fundamentales, por racismo y xenofobia, e insta al juez a investigarlo.

Esta investigación parte de una denuncia previa, formulada por el PSOE y Hacemos Córdoba, contra la portavoz de Vox, Paula Badanelli, y el grupo municipal de Vox tras difundir unas declaraciones sobre el rezo musulmán de final del Ramadán que se realizó en Las Setas en marzo de 2025, un acto religioso autorizado. En un comunicado (transcripción de un vídeo), Badanelli acusaba a los congregados de "provocar la alarma entre los vecinos", para a continuación relacionarlos con la delicuencia y el yihadismo: "El problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás. Y no es que lo diga Vox, es que lo dicen los datos. Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Ornar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali". "Hace apenas dos semanas se detuvo a un peligroso yihadista también en la ciudad de Córdoba. Son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra. No queremos que la gente tenga que circular por la calle con miedo. No queremos religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer". El mensaje concluía asegurando que "decimos alto y claro, hay que reforzar nuestras fronteras, no a la inmigración ilegal. No queremos en nuestro país personas sin identificar, sin ningún control que al final terminan por delinquir".

Ese mensaje se difundió por las redes sociales de Badanelli y las de Vox Córdoba, en las que estaba colgado el vídeo. Se libró oficio a la Policía Judicial para que investigase dichas redes, destacando que "la información ha sido compartida muchas veces, ha obtenido reacciones de me gusta y ha sido visualizada en muchas ocasiones", un mensaje "que sigue en la actualidad en la red social". Y el Ministerio Público acabó tramitando denuncia ante el juzgado por estos hechos.

Asimismo, la Fiscalía abrió una investigación sobre la cuenta del perfil de Vox en el Parlamento de Andalucía por publicar el pasado 2 de abril un tuit en el que, en relación a una noticia sobre la detención de un ciudadano marroquí, escribía: "Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con leal todo incluido. Con Vox, solo tendrían billete de vuelta".

Se reclamó a la Brigada de la Policía Judicial de Córdoba que analizase en profundidad ese perfil de Vox, aunque la Policía alega no haber podido hacerlo puesto que el buscador solo permite retroceder hasta el 2/9/2025, una fecha muy lejana a los hechos; el mensaje denunciado es del 2/4/2025. También asegura que no ha podido identificar al usuario de la cuenta @AndaluciaVox.

Con toda esta información, la Fiscalía concluye que el mensaje publicado relaciona la inmigración con inseguridad y delincuencia y a los inmigrantes con "animales que no vienen a integrarse". Ante los indicios de que se trata de un delito contra los derechos fundamentales, archiva las diligencias y presenta denuncia ante al juzgado contra el titular de la cuenta @AndaluciaVox.