Finito de Córdoba anuncia una corrida mixta en Los Califas para cerrar la temporada

Tal y como era su deseo, Finito de Córdoba cerrará la temporada del 30 aniversario de su alternativa en casa, en el Coso de Los Califas. El matador cordobés ha anunciado este miércoles una corrida mixta para el próximo sábado 23 de octubre a las 17:30 en la que compartirá cartel con los novilleros, también locales, Javier Moreno, Lagartijo, y Rocío Romero, que tendrán que hacer frente a dos novillos cada uno. Los seis astados serán de la ganadería de Fuente Ymbro y el precio de las entradas, que estarán a la venta en los próximos días, oscilará entre los 15 y los 60 euros.

En una rueda de prensa celebrada en el hotel Center de la capital, Juan Serrano ha desvelado una noticia que había creado notable expectación en las horas previas. Y lo ha hecho tirando de nostalgia, en un día señalado para él, por varios motivos. Finito de Córdoba, que este miércoles cumple 50 años, ha recordado que este año no solo celebra sus tres décadas como matador de toros, sino también 20 de casado con la modelo y presentadora Arantxa del Sol, y ha querido hacer un reconocimiento especial a sus padres.

Finito, que corre con la organización del festejo al completo, ha desvelado que por su cabeza pasó la idea de encerrarse en solitario con los seis toros, idea que descartó luego: "No me iba a llevar a nada y era quitar dos puestos en el cartel". El diestro cordobés ha añadido que "no es el momento" de pensar en la retirada de los ruedos, antes de desgranar algunos de los detalles que lo han llevado a dar este paso.

"Quería que la temporada de los 30 años de mi alternativa se cerrase de forma especial, con mi gente y en mi plaza de Los Califas", ha reseñado el diestro del Arrecife, que desea que este acontecimiento sirva como "punto de partida para el futuro de la fiesta en Córdoba". Tras hacer una mención especial a Manuel Benítez, El Cordobés, Serrano ha pedido que "Córdoba esté unida en la difusión de la tauromaquia", sobre todo ahora que la fiesta no vive precisamente su mejor momento.

Finito de Córdoba, que ha pedido "acercar a los niños al toreo", ha defendido que el cartel conformado para el cierre de la temporada en la plaza de toros de Córdoba es "presente y futuro" de la fiesta en la provincia, dando su sitio en el cartel a los dos novilleros que lo acompañarán en el ruedo el próximo sábado 23: Rocío Romero y Lagartijo, presente en el acto y que ha agradecido todo lo que el Fino está haciendo por su carrera.

Antes de finalizar la presentación, el diestro cordobés ha vuelto a recurrir al capítulo de agradecimientos para acordarse de Vicente Amigo, la sociedad propietaria de la plaza de toros de Córdoba y Lances de Futuro, la empresa de José María Garzón que la gestiona desde finales de 2019, además de nuevamente dar un lugar preferente a su familia.

Esta será la última corrida de la temporada en España de Finito de Córdoba, que en el transcurso de este 2021 celebra el 30 aniversario de su alternativa como matador de toros. Tras su actuación en Los Califas, en su casa y ante su gente, hará las Américas, donde tiene comprometidos al menos un par de festejos en Lima (Perú), ya entrado noviembre. El día 20 toreará mano a mano con el gran ídolo local, Andrés Roca Rey, y un día después formará parte de un festival con otros cinco diestros, entre los que destacan el limeño y su compatriota Joaquín Galdós, y el niño torero Marco Pérez.