Felipe Benítez Reyes en Cosmopoética: "En poesía, para acertar una vez tienes que equivocarte muchas"

"La poesía es mi método de pensamiento", así lo reconoce el escritor Felipe Benítez Reyes, y confiesa que, en este género, "para acertar una vez tienes que equivocarte muchas". El autor fue uno de los que dio el pistoletazo de salida a Cosmopoética allá por el año 2004, desde entonces ha vuelto a alguna edición y este año forma parte de la programación del festival en esta jornada de domingo.

A estas alturas, ha reconocido no sentir miedo por ponerse delante del público, aunque aún hay ocasiones en las que "uno sale descontento de la charla que ha dado y luego al público sí le ha parecido bien, o por el contrario, piensas que lo has hecho bien, pero al público no le has trasmitido". No obstante, a lo largo de su intervención, ha aprendido a interpretar los gestos para saber lo que está sintiendo el espectador, ha dicho en un encuentro con la prensa

Felipe Benítez Reyes nació en Rota (Cádiz) en 1960, es poeta y narrador. Entre sus novelas, traducidas a varios idiomas,destacan El novio del mundo, El pensamiento de los monstruos o Mercado de espejismos, con la que obtuvo el Premio Nadal. Su poesía escrita entre 1978 y 2008 está recopilada en el volumen Libro de poemas, al que han seguido Las identidades, Ya la sombra y Un mentido color.

El autor ha confesado que le cuesta decidirse por un género: "Cuando estoy escribiendo poesía quiero escribir una novela y viceversa". Por ello, suele alternar sus trabajos y cuando está inmerso en una novela -trabajo que le lleva varios años-, escribe mientras algún que otro poema.

"La poesía es mi manera de pensar", ha asegurado. En relación a esto ha reconocido que, "a veces, identificamos poesía con sentimentalidad, y es verdad que es un género muy ligado con los sentimientos, pero también es una disciplina muy ligada al pensamiento, es una manera de interpretar tu vida. Para mí la poesía es un análisis de la realidad común y la realidad íntima", ha confesado.

Para el escritor, la ocurrencia está antes que la inspiración, término que califica como "solemne", por ello, en cualquier momento se le puede venir a la cabeza cualquier idea. "Siempre me parecerá misterioso el hecho de que uno tiene los conocimientos técnicos para escribir 20 poemas al día, sin embargo eso no ocurre, y te puedes tirar 20 años sin escribir un poema sabiendo cómo se escribe; hay algo imprecisable". "No sé si se aprende a escribir un buen poema, pero sí aprende uno a desechar los poemas que no irían a ningún sitio", ha indicado.

A su juicio, cuando la poesía tiene un arranque complicado "después tiene un arreglo difícil". "La obra poética de muchos autores forma un dibujo coherente por muy diversas que sean las partes que la componen, hay una elección de determinados matices y el abandono de otros, incluso procesos creativos que pueden resultan incoherentes con el conjunto, pero luego lo leemos todo y nos damos cuanta que lo que el poeta ofrece es una visión de la realidad". "Los errores también forman parte de la trama; en poesía para acertar una vez tienes que equivocarte muchas veces", ha reconocido.

En la actualidad, dentro del género de la poesía tiene entre manos algo especial con lo que se ha topado casi de casualidad. Después de organizar algunos de sus cuadernos ha encontrado poemas que escribió a principios de los 90 y los ha agrupado para componer libro.

De otro lado, a pesar de la insistencia que le ha profesado el público por sacar la segunda parte de su novela El novio del mundo, Benítez Reyes ha reconocido que tiene algunos párrafos escritos sobre esa segunda historia, no obstante, le da una "pereza terrible" volver a adentrarse en los pensamientos tan complejos que tenía el personaje, llamado Walter Arias.

El proceso de creación de esta novela le atrapó más de la mitad de las horas que tenía el día. "Walter era inagotable, se me estaba metiendo en mi propia mente, estaba sufriendo una especie de abducción extraña", tanto es así que ha comentado que, en los artículos de opinión que escribía por aquel entonces le salía el pensamiento de Walter.

Este personaje supuso toda una revolución, incluso algunos lectores llegaron a formar un club sobre Walter, también se creó un ballet en Barcelona y hasta canciones operísticas, tal y como ha reconocido el propio autor.

"Cosmopoética es uno de los festivales de referencia a nivel mundial, que una ciudad apueste por la poesía a lo largo de tantos años es digno de aplauso", ha reconocido. En su caso, Benítez Reyes se subirá al escenario con la autora novel Begoña M. Rueda, dentro del ciclo Cosmoversos.