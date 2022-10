Mar Benegas en Cosmopoética: "Hay una desconexión dentro del proceso educativo en el que la poesía desaparece"

Cosmopoética arranca su día grande con más de ocho actividades a lo largo de la jornada dirigidas a todos los públicos: encuentros con autores, recitales de poesía o talleres infantiles. La ciudad entera se llena de letras y rimas para que los cordobeses y visitantes disfruten de esta edición del festival literario.

Enmarcada en el programa de Cosmopeques, dentro de las primeras citas de la jornada se ha desarrollado un encuentro con la escritora y poeta Mar Benegas en la Biblioteca Central. Hasta allí se han desplazado familias con pequeños dispuestos a abrir sus cinco sentidos y aprender de las narraciones de esta autora especializada en la literatura infantil y juvenil y poesía infantil que además cuenta con el Premio Cervantes Chico.

"Dedico mi vida entera a la poesía y a la infancia", así lo ha reconocido Benegas. La autora escribía poesía para adultos -y aún lo hace-, incluso contaba con varios libros publicados pero, como madre, empezó a preocuparse por la poesía infantil a través de los ojos de su hijo y fue entonces cuando descubrió este universo hacia el que encaminó su carrera.

Además de un gran catálogo de obras publicadas, tiene un largo recorrido como formadora. Trabaja con niños de todas las edades acercando la poesía a escuelas e institutos. También se dedica a la formación para familias, mediadores y docentes. "Ahora mismo tengo 189 alumnos haciendo cursos de poesía infantil", ha explicado.

¿Qué tiene de especial el público infantil?, Benegas lo tiene claro: "Me caen mejor que los mayores, me lo paso bastante mejor con ellos", ha indicado la autora, aunque también reconoce que es el público más "exigente" ya que aún no tienen "el contrato social estructurado: si un bebé se aburre, se va".

No obstante, los pequeños también son los más "agradecidos". Prueba de ello es que al cabo de los años de pasar por un centro escolar, los propios niños siendo ya adultos la buscan para agradecerle su labor. "También hay familias que me escriben y me dicen que desde que pasé por la escuela leen poesía en casa". Este reconocimiento "es el regalo más bonito que me pueden hacer".

Uno de los objetivos fundamentales de la autora con su trabajo es intentar que los adultos tengan herramientas para que la poesía y la infancia sigan estando en contacto. En esto tienen un papel imprescindible los progenitores. "Los padres tienen una labor fundamental en las casas, en los recitales normalmente molestan", ha bromeado Benegas.

"En casa, la mediación es una figura importantísima, que los papás y mamás lean en voz alta y que la poesía esté presente", para la poeta esta es una acción necesaria para que no se pierda ese vínculo con la infancia y se mantenga la tradición oral de recitar esa poesía que "está tan viva en la memoria de las personas mayores".

"Mi experiencia es que a día de hoy y después de miles y miles de niños y niñas, jamás me he encontrado un niño al que no le guste la poesía, nunca", ha sentenciado, aunque también ha reconocido que "cuando dices poesía la gente sale corriendo". A su juicio, esto sucede por una "desconexión dentro del proceso educativo en el que la poesía desaparece de los currículos y comienza una relación bastante agria con ella".

Durante su actividad, la autora ha ofrecido un recital de sus obras infantiles, dejando boquiabiertos a los asistentes más pequeños. "Les hago participar, les pregunto e intento que haya un diálogo porque la poesía de viva voz necesita del juego", ha reconocido.

Esta es la segunda vez que Mar Benegas viene a Cosmopoética, un festival que como bien ha señalado es de los que "más arraigo tiene en toda España; para mí es un regalo que me vuelvan a invitar".

Un programa único

Tras su inauguración en la pasada noche, la decimonovena edición de Cosmopoética continúa sin descanso hasta el próximo día 8 de octubre. Medio centenar de autores desfilarán por Córdoba a lo largo de nueve jornadas de poesía, música, creación y actividades de calle, fiel a su tradición intergeneracional, multidisciplinar y lúdica.

La jornada de hoy se completado con un taller Diylab con Xavier Guillén que se celebra desde las 09:45 hasta las 18:30 en la Casa Góngora. La programación de Cosmociudad ha iniciado con la actividad Versos Libres con Las mujeres tomamos la palabra, una sesión de micro abierto que ha contado con la participación de la actriz Marisol Membrillo en los Jardines Huerto de Orive.

Los pequeños han continuado sus actividades dentro de Cosmopeque con encuentros con el autor Juan Clemente, un taller infantil de ilustración para niños súper especiales, con Gusti, otro taller llamado A jugar con las palabras, de la mano de María Parejo, todos estos mencionados en la biblioteca Central.

Las últimas intervenciones vendrán a las 19:00 y 20:00 en la Sala Orive. En primer lugar, dentro de Cosmoversos habrá un encuentro con las autoras Rosa Berbel y Olvido García Valdés y, posteriormente, un Cosmodiálogo con Martín Caparrós.