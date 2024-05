Las familias del colegio Ciudad Jardín, indignadas por unas obras paralizadas en el centro

La Asociación de Padres y Madres del colegio Ciudad Jardín de Córdoba ha denunciado el estado actual del colegio al iniciar unas obras de mejora que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado 17 de de enero en horario escolar, "sometiendo al alumnado a numerosos peligros como suciedad, escombros, golpes durante toda la jornada escolar, cables sueltos o paredes sin revestir".

Las familias, más allá de aplaudir esta iniciativa, critican al día de hoy "supone un verdadero peligro para la salud de nuestros niños y niñas adscritas al colegio". Las reformas iniciadas (cambio de azulejos y de pintura) han quedado paralizadas, aseguran, puesto que "el pasado18 de marzo por razones que dependen de la gestión del Ayuntamiento, se comunica a toda la comunidad del colegio que las obras quedan paradas hasta nueva licitación".

"No entendemos desde el AMPA el porqué realizar obras en calendario escolar y peor aún en horario lectivo, sabiendo que en otros colegios se realizan las obras de mejora en periodos vacacionales", se han preguntado. Con esta acción "peligra la seguridad y salud de nuestros hijos e hijas puesto que la presencia de escombros, suciedad, cables sueltos, pavimento en bruto sin solería, paredes no repelladas suponenun verdadero peligro". Según el AMPA, quedan zonas restringidas para los alumnos y alumnas como el patio techado (en caso de lluvia) o los cuartos de baño, que no se pueden usar con normalidad.

En este sentido, el delegado de Infraestructuras en el Ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, respondió en el último Pleno del Ayuntamiento que las obras no suponían un peligro para los menores. Los padres consideran que respondió "con evasivas y eludiendo responsabilidades".

La realización de las obras en el colegio "ha generado una merma significativa en la calidad escolar delalumnado". La interrupción constante de las clases, la falta de acceso a ciertas áreas educativas y ladistracción causada por el ruido y la actividad de las obras están afectando su rendimiento académico ysu desarrollo personal, afirman.

"Es de suma preocupación el hecho de que, durante un periodo prolongado y ahora indefinidos quenuestros hijos e hijas sean sometidos a un entorno inseguro. Estas condiciones no son adecuadas para lainfancia y representan un riesgo para su integridad física y emocional, mermando claramente la calidadeducativa por una gestión ineficaz en la planificación de dicha intervención", ha agregado el AMPA del colegio Ciudad Jardín.

Tras la paralización de la obra en marzo se celebró un consejo escolar extraordinario con la presencia del concejal de Infraestructuras "el cual se comprometió personalmente a retirar de manera urgente los peligros inminentes así como a reanudar las obras en el plazo de un mes, pero el tiempo pasa y nuestros hijos siguen sometidos a estos peligros y ni una ni otra promesa se han cumplido". Por todo ello, piden que la obra finalice y se retiren los escombros.