Los ex ministros Sebastián y Nadal apuestan en Córdoba por una recuperación económica "gradual"

Los economistas y ex ministros del Gobierno Miguel Sebastián y Álvaro Nadal han apostado este martes en Córdoba por una recuperación económica tanto nacional como de la provincia "asimétrica y gradual" para salir de la crisis provocada por la pandemia del covid, que va más allá del drama humano. Lo han hecho en el Parador de La Arruzafa dentro de una nueva entrega del programa Diálogos para el Desarrollo que ha tenido por título Hacia un nuevo paradigma capaz de abordar los retos del siglo XXI y que ha reunido a un centenar de empresarios en una jornada organizada por Management Activo y que ha incluido un almuerzo.

Con el eje central durante el encuentro de "la situación económica en la pandemia", Miguel Sebastián se ha mostrado "relativamente optimista" sobre el futuro económico de España, "no de forma inmediata, pero sí de cara a 2022", año que llama de "la gran recuperación para comparar la gran recesión de 2008". Porque el que fuera ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011 cree que "viene un crecimiento inédito, con tasas del 9% o más, en España y el resto de las economías mundiales", si bien advierte de que "hasta llegar a ese momento, la recuperación va a ser asimétrica y gradual en lo que resta de 2021".

El economista explica que "algunos sectores y algunos países van a ir más rezagados de otros, pero en el 2022 se van a juntar una política monetaria expansiva, una política fiscal expansiva doble, porque es la nacional y la europea con los fondos, y una recuperación de la confianza de los empresarios y consumidores, además todo el ahorro que está embalsado y que va a aflorar de forma masiva el año que viene, lo que va a provocar un boom económico que también tiene sus inconvenientes, porque habrá cuellos de botella, inflación, algo de déficit exterior y algunas tensiones en los suministros y de precios". Todo para dar forma a "una recuperación inusual, como lo ha sido la crisis por la pandemia" para la que "las empresas deben estar preparadas".

Mirando a Córdoba, el profesor Sebastián ha admitido que "tiene tres pilares, que son una industria relacionada con la construcción; el sector primario agroalimentario, que es uno de los vencedores de la crisis, porque se ha demostrado que es esencial y en el futuro tiene que seguir apostando por la productividad, la innovación y la modernización de los canales de distribución; y el sector turístico, que como toda España, tiene que buscar la diversificación temporal, que no sea tan estacional, de los turistas, que no esté tan centrado en turistas europeos, y tratar de prolongar la estancia media".

En este sentido, ha hecho referencia a que la provincia, junto con Sevilla, es de las que "tiene las estancias medias más cortas, de tres días, y se trataría de adaptar la oferta para buscar estancias más largas". Y ahí puede jugar un papel favorable para Córdoba lo que va a dejar la pandemia, que "nos ha cambiado también el gusto por estar en entornos muy abiertos y no masificados, y ahí Córdoba tiene un enorme potencial de oferta turística en el turismo rural para ofrecer, compaginado con el turismo urbano". "Por eso hablaba de prolongar la estancia, buscar a lo mejor combinaciones que integren ambos turismos", ha sentenciado.

Además, el ex ministro con José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho mención a la implantación de la base logística del Ejército de Tierra en la capital. "Evidentemente, esto es una aportación muy positiva a la economía de Córdoba, no solo por el empleo, sino porque va a aumentar el nivel de transacciones de bienes y servicios con el resto de España, y eso va a ser que aflore Córdoba como un centro logístico que no había aflorado y eso es una novedad. La base va a tener afectaciones no solo en su sector, sino que va a salpicar a otros", ha argumentado el economista.

Ya por último, Miguel Sebastián también se ha detenido sobre el modelo que debe elegir España para salir de la pandemia del covid y que puede marcar su despegue posterior. "Hay dos modelos, uno con mucha vacunación pero también baja incidencia y otro solo basado solo en la vacunación. Los británicos e israelitas han optado por el primero y Estados Unidos por el segundo. Hay que elegir qué modelo queremos y ser coherentes, porque no podemos prohibir los Sanfermines y luego permitir contactos, porque son modelos incoherentes y hay que tener una estrategia como país", ha apuntado.

"Saldremos de la crisis... con mucho acierto y tino"

Por su parte, el también economista Álvaro Nadal ha hecho hincapié en que "para esta crisis no tenemos manual porque no todo el mundo se ve igual de afectado; tenemos sectores ya con problemas de mano de obra y coste de los materiales, como la construcción, que es un sector importante y también en Córdoba, y otros que no son capaces de relanzarse, porque siguen las restricciones, como el turismo, y ahí tenemos situaciones diferentes".

El político ha explicado que "antes cuando teníamos una crisis económica pues a todo el mundo le iba igual de mal, y en la recuperación, igual de bien, pero ahora es una situación más diferencial y eso lleva a que las decisiones que toman las empresas y también las administraciones tienen que ser diferentes y pensando en el aspecto microeconómico y los problemas concretos que se exijan". "Saldremos de la crisis porque de todas hemos salido, pero esta es diferente y se necesita mucho acierto y mucho tino", ha finalizado.

En su apunte sobre Córdoba y su aspecto económico, el que fuera ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de 2016 a 2018 ha destacado que "tiene dos sectores núcleos duro: el agroalimentario, que es una industria porque el valor añadido es esa transformación industrial, y el sector servicios variado, donde el más fuerte es el turismo, que sabemos que está pasando una mala racha por efecto de la pandemia y porque han pasado las fechas clave".

Nadal señala que "el agroalimentario ha estado estable y ha sido el ancla buena, porque se ha mantenido y crecido" y ha apuntado que "cuanto antes se reactive lo que queda de la economía cordobesa, ya tendremos unos niveles más parecidos a la tendencia de antes de la pandemia". "Ya hemos empezado en mayo con los niveles de afiliación y desempleo y de caída de personas en ERTE, siguiendo la línea nacional, de una recuperación sólida y fuerte, pero aún queda un largo camino para recorrer", ha concluido.

Por último, el economista ha hecho referencia a un aspecto que conoce bien por su pasado en el Ministerio del ramo: la subida del precio de la luz. "Tenemos un problema de coste energético añadido. España es un país que siempre que ha tenido altos costes energéticos ha sufrido, porque no somos un país de gran producción, aunque empezamos a serlo con las renovables, que no solucionan todos los problemas", ha indicado Álvaro Nadal, fijando el origen del paro en España como consecuencia de "las fuertes subidas del petróleo de los 70 y desde entonces no hemos sido capaces de reducir esos altos niveles sustancialmente".

"Tenemos un incremento de costes energéticos que que inciden en la competitividad empresarial y el bolsillo de las familias", ha insistido el economista, que recuerda que "siempre la política energética tiene que tener tres objetivos: que no haya apagones y cumplir con los compromisos medioambientales, aunque eso incide en la capacidad competitiva de las empresas y en sacar el mayor partido posible al sueldo que nos llevamos a fin de mes, pues si pagar más cara la electricidad o la gasolina, como algunos dicen que va a continuar, evidentemente afecta".