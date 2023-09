Un eufórico David Bisbal llena de fuerza y recuerdos la plaza de toros de Córdoba

La plaza de toros de Córdoba ha acogido el concierto de la nueva gira de David Bisbal Me siento vivo tour 2023 donde ha hecho un recorrido por su discografía, desde los primeros temas que marcaron el inicio de su carrera "los de toda la vida", hasta las canciones de su nuevo trabajo. "No quiero perder tiempo, me lo quiero pasar espectacularmente con mi gente", dijo el almeriense nada más empezar el concierto.

Durante dos horas de actuación Bisbal no paró, no quedó un hueco en el escenario que el artista no recorriese. El público estaba entregado y cada vuelta, patada en el aire, cada giro o movimiento de cadera que el cantante hacía recibía una ovación.

Ajedrez dio el pistoletazo de salida a una noche de baile y recuerdos de una generación. Las siguientes canciones Quien me iba a decir, Torre de Babel y Lloraré las penas trasladaron a un enérgico graderío a los años 2000. Ataviado con un traje rojo, el almeriense demostró ser un auténtico máquina.

Para esta gira, la producción ha contado con cinco pantallas multimedia con techo y suelo audiovisual donde el artista canta y baila jugando con los diferentes efectos especiales. Además, Bisbal ha estado acompañado de su banda de toda la vida.

La melancolía también inundó el Coso de la mano de baladas como Mi princesa, "para mí esto después de 20 años sí que es un sueño y un milagro", decía el artista que frecuentemente cambiaba las letras de los temas para dedicárselas a Córdoba.

El público escuchaba los primeros acordes y la euforia se hacia notar. En las primeras filas estaban sus seguidores más acérrimos, los que lleva acampado varios días a las puertas del Coso, clubs de fans que lo siguen por donde quiera que vaya desde Extremadura, Sevilla, La Rioja...

La noche dio también para escuchar canciones nuevas como Me siento vivo, tema que Bisbal le ha dedicado a su familia, o el nuevo pop ochentero que ha inspirado al artista para trabajos novedosos como Tengo roto el corazón.

La noche continuó con Esclavo de tus besos, Si tu la quieres o Silencio y también con otros temas más recientes como la bachata Ay, Ay Ay, "una rumbilla de toda la vida". La cita llegaba a su fin no sin antes interpretar sus clásicos más latinos como Corazón latino, Bulería o el mítico Ave María con el que el artista cerró la noche.

David Bisbal llenó de energía y vitalidad el escenario de la plaza de toros con una mezcla de cautivadoras canciones que han dejado huella en los corazones de todos sus fans, un repertorio de auténticos números uno.