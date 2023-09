Los nuevos estatutos de la Agrupación frenarán la entrada de las cofradías de la periferia de Córdoba

Los nuevos estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba impedirán la entrada de hermandades de las barriadas periféricas. Al menos eso refleja el anteproyecto que podría ser aprobado por la asamblea general en la votación final, que se celebrará el próximo 10 de octubre.

Todo ello después de que la comisión haya incorporado algunas alegaciones presentadas por las hermandades, como el punto que se refiere al "ámbito territorial de pertenencia de la Agrupación", presentado por la Universitaria.

En este sentido, se especifica que solo se admitirán a las cofradías "erigidas canónicamente en la ciudad de Córdoba, siempre que su sede se encuentre dentro del casco urbano, excluyendo las barriadas periféricas y entidades locales alejadas del mismo".

Sin embargo, la Merced pedía que el ingreso de cualquier cofradía en la Agrupación deba seguir pasando por la asamblea, que puede aprobarlo o rechazarlo, pero se ha desestimado al "ir en contra del espíritu de la reforma estatutaria".

En caso de aprobarse este anteproyecto, se quedaría sin opciones los Dolores de Alcolea, que ya había intentado entrar en la Agrupación en tres ocasiones: una durante la presidencia de Francisco Gómez Sanmiguel y dos en la de Olga Caballero (2022 y 2023).

Otro de los puntos más destacables es que los cambios estatutarios que se produzcan no afectarán a las hermandades que están en trámite de incorporarse a la carrera oficial, como la Presentación al Pueblo de Cañero, que podría sumarse a la carrera oficial en 2024. En este caso, no tendrán que permanecer diez años en vísperas. Esta misma hermandad es la que ha presentado la enmienda, que ha sido admitida.

"Las hermandades que se encuentren en proceso de inclusión en la carrera oficial en el momento de aprobar los estatutos no se verán afectadas por las disposiciones transitorias que la regulan", dicta el citado punto del anteproyecto.

También se ha admitido una propuesta de la Sentencia, Jesús Caído y la Universitaria en la que solicitan que la Catedral se utilice para entrar y salir solo por circunstancias temporales y no permanentes: "Utilizar la Catedral como sede provisional para la salida procesional debe ser sólo por motivos justificados y temporales, no permanentes como sucede ahora", concreta el proyecto.

Condiciones más duras

De esta forma, la Agrupación endurece las condiciones para que las cofradías entren en carrera oficial para hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Por una parte, las solicitantes deberán llevar "más de diez años procesionando en las vísperas de la Semana Santa", pudiéndose computar al efecto los años en los que lo haya hecho "como prohermandad o agrupación parroquial".

Además, se establece que en las procesiones de "los últimos tres años", el número de hermanos de luz no haya sido "inferior a los 100" en los casos de hermandades con un paso, y de 150 en las de dos pasos.

Por otro lado, no deben existir "dudas razonables sobre la viabilidad de realizar estación de penitencia y completar su salida y regreso desde su sede canónica". Esta disposición no es retroactiva, por lo que cofradías como la Agonía de El Naranjo, que sale de la Santa Iglesia Catedral, o la Piedad de Las Palmeras, que se queda en ella, no se verían afectadas por esta modificación estatutaria.

Hasta el 21 de septiembre, las cofradías tendrán oportunidad de presentar de nuevo alegaciones de forma que el 10 de octubre votarán el texto definitivo. Para aprobarlo será necesario el voto afirmativo de tres quintas partes de las 31 hermandades.