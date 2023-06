La Agrupación de Cofradías de Córdoba endurecerá la entrada en la Carrera Oficial

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha enviado este jueves 15 de junio un borrador con el anteproyecto de los nuevos estatutos que pretende aprobar dentro de poco menos de cuatro meses, en una asamblea extraordinaria fijada para el próximo 10 de octubre. El documento, que recoge como gran novedad un endurecimiento de la entrada en la Carrera Oficial, será ahora analizado por cada una de las 31 corporaciones, que pueden presentar enmiendas antes de ser ratificado por, al menos, tres quintos del total.

El borrador realizado por la Comisión de Estatutos, que ha sido remitido a las cofradías tras su presentación a la Junta de Gobierno, recoge una disposición transitoria que establece cinco puntos de cumplimiento obligatorio para que las hermandades que soliciten su incorporación a la Carrera Oficial para hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

El primero de ellos hace mención a que la solicitante debe llevar "más de diez años procesionando en las vísperas de la Semana Santa", pudiéndose computar al efecto los años en los que lo haya hecho "como prohermandad o agrupación parroquial".

A esta medida se suma la del apoyo popular de la cofradía, pues el borrador establece que "los actos de culto externo y salidas procesionales cuenten con la suficiente presencia de fieles". Así, se establece que en las procesiones de "los últimos tres años", el número de hermanos de luz no haya sido "inferior a los 100" en los casos de hermandades con un paso, y de 150 en las de dos pasos.

Además, otro de los puntos que endurece la presencia en la Carrera Oficial de nuevas cofradías pasa por que "no existan dudas razonables sobre la viabilidad de realizar estación de penitencia y completar su salida y regreso desde su sede canónica". Esta disposición no es retroactiva, por lo que cofradías como la Agonía de El Naranjo, que sale de la Santa Iglesia Catedral, o la Piedad de Las Palmeras, que se queda en ella, no se verían afectadas por esta modificación estatutaria.

Este endurecimiento de la entrada en Carrera Oficial contrasta con el hecho de que para entrar en la Agrupación de Cofradías se elimina el voto de las hermandades, por lo que en el momento en el que desde el Obispado se dé el visto bueno, serán admitidas, tal y como ocurre ya en Sevilla. De esta manera, y de ser aprobado, el último dictamen de las hermandades para aceptar nuevos miembros se llevará a cabo el próximo 27 de junio, cuando se volverá a votar la admisión de la Quinta Angustia y los Dolores de Alcolea.

Esta modificación de los estatutos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba era uno de los objetivos prioritarios del mandato de la actual presidenta, Olga Caballero, que apostaba por una modificación de un reglamento que ha podido quedar algo anticuado. Eso sí, de momento se trata de sólo un borrador, sobre el que ahora las 31 corporaciones pueden realizar enmiendas antes de su aprobación, o no, definitiva en la asamblea extraordinaria fijada para el próximo 10 de octubre.