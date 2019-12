Este es el espectáculo navideño del Centro de Córdoba

El alumbrado navideño del Centro de Córdoba, instalado en la calle Foro Romano (antigua calle Cruz Conde) ya es una realidad, después de su inauguración oficial, a la que han asistido centenares de personas. Han sido niños del colegio de Educación Infantil y Primaria Los Califas los que han apretado el botón del encendido con el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Ha sido Navidad con Paz, de Miliki, la canción que ha abierto el espectáculo de Iluminaciones Ximénez, tras la que se ha escuchado Mi mejor regalo, de India Martínez; y All I want for Christmas, de Mariah Carey. Tras ellas, los aplausos no han dejado de sonar en esta céntrica calle. Además de estas canciones, los cordobeses y turistas podrán escuchar Christmas C’mon, de Becky G; y Last Christmas, de Ariana Grande.

El espectáculo –que se podrá ver hasta el próximo 6 de enero– ofrecerá a partir de ahora cinco pases diarios de diez minutos, que comenzarán a las 17:30 y continuarán a las 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30. Iluminaciones Ximénez ha alzado un túnel de casi 200 metros de largo y 13 de altura en sus puntos más elevados que va desde la altura de la calle San Álvaro hasta Conde de Robledo.

Hay 17 pórticos en los que se reparten 556.000 puntos de luz a lo largo de 13.500 metros de cordón para bombillas de unos 34 kilovatios. En la entrada del túnel, el viandante se encontrará con una estrella de la Navidad de metacrilato.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que "hoy es un día precioso; Córdoba está recuperando la ilusión, la alegría, la emoción por la Navidad, no hay nada más que echar un vistazo alrededor y ver cómo está la ciudad y los cordobeses".

Así, se ha referido a que al actual gobierno le importaba "que Córdoba recuperara esa ilusión, que tuviera una celebración de la Navidad a la altura que merecemos" porque "llevábamos demasiado tiempo teniendo unas Navidades tristes, donde éramos noticia y se generaba polémica porque no había una iluminación navideña a la altura de lo que los cordobeses querían".

Según el alcalde, "hoy dejamos eso atrás, abrimos un tiempo nuevo con un espectáculo nuevo, y eso es importantísimo porque no es que sirva para recuperar la autoestima, pero sí para sacar orgullo" porque "tenemos una ciudad maravillosa con cuatro declaraciones Patrimonios de la Humanidad y con una gente estupenda que es nuestro mejor patrimonio".

Por eso, ha animado a los cordobeses a que "se acerquen y disfruten" el espectáculo navideño del Centro, pero que también "tengan paciencia" porque "en algunos momentos se pueden formar aglomeraciones".

El Ayuntamiento cree que "va a venir mucha gente de fuera a ver esto, a contagiarse de esta alegría, de este espíritu, y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos".