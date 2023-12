El espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde de Córdoba se renovará el año que viene

El espectáculo de luz y sonido y el alumbrado navideño de la calle Cruz Conde de Córdoba se renovarán el año que viene. El contrato, que fue adjudicado a Iluminaciones Ximénez, la única empresa que se presentó a la licitación y se hizo con ella por 1,4 millones de euros, tenía una duración hasta 2023 y debe salir a licitación nuevamente en 2024. Con ello, el Ayuntamiento de la ciudad espera mejorarlo en calidad y variedad para acabar con la monotonía durante tantos años, y no descarta un posible cambio de ubicación, aunque las opciones en el centro son muy limitadas.

El nuevo contrato supondrá la mejora del espectáculo, que se estrenó en 2019 como un proyecto piloto y una promesa del gobierno de José María Bellido para la ciudad. Desde entonces, los únicos cambios que se han hecho en el alumbrado tienen que ver con los metros de largo del mismo, que sumó puntos de luz en 2021 tras superar esa prueba piloto y tras el parón del Covid en la Navidad de 2020, y con la playlist, que varía cada año y este 2023 prescinde también de Mariah Carey. Del resto, sigue siendo la misma estructura, los mismos motivos navideños y las mismas luces que se estrenaron, con una gran expectación de público, hace ya cuatro años.

La idea del Consistorio es seguir contando con este espectáculo de luz y sonido para los próximos ejercicios, aunque con una versión mejorada. El responsable de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha explicado a El Día que saldrá a licitación un nuevo contrato el año que viene, al que podrán presentarse todas las empresas que lo soliciten y cumplan los requisitos.

Más información Córdoba da la bienvenida a la Navidad con el espectáculo de la calle Cruz Conde

"Nuestra intención es que siga habiendo espectáculo de luz y sonido, pero le vamos a dar una vuelta, porque todo es mejorar, porque si hacemos lo mismo todos los años... Por eso se hacen los contratos plurianuales, de dos o tres años, para que cuando pase ese tiempo podamos tener una cosa mejor", ha admitido, con lo cual no se descarta que sea un contrato de menor duración, con la idea de renovar el espectáculo y no cansar a los espectadores. Además, algunos usuarios también han sugerido adelantar los últimos pases en días entre semana, cuando hay menos afluencia de público.

Y es que en Córdoba no había nada parecido, mientras en las grandes ciudades de alrededor, con el de la calle Larios de Málaga como ejemplo, los espectáculos de luz y sonido navideños han funcionado muy bien para atraer visitantes. En Málaga la estructura cambia cada dos años y, por lo general, son diseñadas especialmente para la ciudad, que no recicla de otros espectáculos. Este 2023 repiten los Ángeles celestiales, pero en 2024 seguro habrá estreno.

Desde Fiestas y Tradiciones "pretendemos lo mejor para Córdoba", ha expresado Julián Urbano, que ha defendido, acerca de la ubicación de estas luces, que "funciona muy bien Cruz Conde, pero si vemos algo que puede funcionar mejor, la calle Gondomar o las Tendillas, por ejemplo, no descartamos nada si nos plantean algo más vistoso y mejor".

Aunque no se puede hacer un arco de luz completo en Cruz Conde, "se pueden hacer otras cosas". "Vamos a explorarlo todo" porque, considera el concejal, "no es cambiar por cambiar, sino porque sea algo mejor". En la zona comercial del centro de Córdoba hay pocas opciones, siendo el bulevar del Gran Capitán la más amplia en espacio, pero cada año es usada por los comerciantes para la instalación de cacharritos y quioscos navideños.

La actual estructura ocupa más de 350 metros, va desde la confluencia entre la calle Morería y Cruz Conde en línea recta hasta el bar Marta, y está formado por más de 750.000 puntos led. Este año suenan una versión rock de El Tamborilero, Navidad, Navidad en la voz de Luis Miguel, una versión pop de del tradicional villancico Campana sobre Campana, Las campanas de la Mezquita, un villancico flamenco compuesto por Ramón Medina o Jingle Bells. La sorpresa ha sido que no ha sonado Mariah Carey con la canción de Navidad más coreada en el mundo: All I want for Christmas is you. Julián Urbano, que ha estado "dos horas" escuchando villancicos para escoger los más adecuados para esta edición, no descarta que la diva del pop vuelva a sonar en las calles de Córdoba el año que viene.

"Darle una vuelta" a toda la iluminación

El delegado de Fiestas y Tradiciones ha informado a este periódico de que va a conversar con Iluminaciones Ximénez para "darle una vuelta" al resto de iluminación navideña en la ciudad. "Pretendemos dar un aspecto más navideño a la iluminación, dejar nuestra impronta en la iluminación de Córdoba, queremos darle una vuelta aprovechando que acaba el contrato con Cruz Conde". La promesa del concejal es mejorar la Navidad "diez veces más, porque soy más consciente de donde estoy, y el siguiente año más", ha expresado Urbano, que se ha estrenado este mandato en la Delegación.

La empresa de Puente Genil sí es la encargada del resto de iluminación durante los dos próximos años. El Ayuntamiento le adjudicó los contratos del "servicio de instalación, conservación y desmontaje de la portada de la Feria de Mayo y del alumbrado ornamental para las ferias y fiestas de Córdoba 2023-2025". El de este año está compuesto por 1.562.467 puntos de luz de tecnología de bajo consumo, led, aunque 750.000 corresponden el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

Concretamente hay 375 arcos ornamentales, 79 motivos navideños agrupados y nueve letreros. Algo más de 160 árboles decorados también con luces, al igual que el ya tradicional abeto de 16 metros de altura situado en Llanos del Pretorio.