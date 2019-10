Félix Almagro tiene 34 años y es gerente de Esalfe, una empresa dedicada al alquiler de coches y furgonetas en Córdoba. Este misma semana ha sido nombrado presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, un cargo al que accede, ha reconocido, “con mucha responsabilidad”. Sucede en el puesto a Francisco Castejón, que ha estado al frente de la asociación cerca de dos años. Conocedor de este colectivo, del que ha sido vicepresidente junto a Castejón estos años atrás, Almagro entiende que el gran potencial de AJE es ser la asociación que representa a los grandes emprendedores cordobeses.

Uno de sus grandes objetivos es conseguir consolidar las empresas asociadas y que se pueda sobrepasar la barrera de los dos años de vida, un periodo que superan muy pocos negocios. También pide implicación a la Administración, a la que reclama una bajada de impuestos que sustituya a unas ayudas ahora paralizadas.

–¿Qué supone para usted presidir una asociación como AJE?

–Es un reto muy importante. No me ha sorprendido, llevo desde 2013 en la asociación, mucho tiempo trabajando para la asociación, intentando ayudar en todo lo que he podido. Presidir ahora, liderar, es muy importante para mí, es un subidón de adrenalina y responsabilidad. Además no es solo esto, tienes tu empresa y tienes que seguir atendiendo muchas responsabilidades. Realmente no era consciente hasta el día de la elección de que tener ese respaldo de las instituciones y de los asociados es un cargo de responsabilidad porque AJE es de los asociados. Estar al frente de asociados tan importantes como son los empresarios es una responsabilidad bastante alta.

–¿Cuántos socios tiene AJE?

–245

–¿Es un buen momento para estar al frente de una asociación de empresarios cuando todo el mundo habla de una inminente crisis?

–En 2013, cuando entré en AJE, vivía una situación muy complicada que gracias al equipo que estábamos pudimos salvarla. El perfil que había en aquel entonces, con una crisis bastante fuerte, nos dio la experiencia de haber vivido y sobrepasado aquello. Después hemos vivido una época de crecimiento, no tan exagerada como en 2007. Ahora todo apunta a esa recesión y es más importante que nunca que todos los empresarios nos unamos más porque estando juntos llevaremos esta crisis más tranquilamente.

"Ahora es más importante que nunca que todos los empresarios nos unamos"

–¿Cómo cree que se encuentra el tejido empresarial cordobés?

–En 2013 la gente montaba su empresa por obligación, no había trabajo y eso conducía a montar empresas. Sin embargo, quien la monta hoy en día es por vocación, porque le gusta. Eso es muy importante.

–¿Se puede volver a repetir el caso de que las condiciones económicas aboquen a crear empresas ante la falta de empleo?

–Quiero pensar que no, sino no estaría creciendo en mi empresa, contratando a gente. Soy una persona positiva. La recesión puede ser una realidad, pero los empresarios confiamos en que no, en que haya medidas. Córdoba ha cambiado además de gobierno y eso parece que da un nuevo aire, ni mejor ni peor lo que hay ahora, sino que cuando hay un cambio la gente lo ve de otra manera. Los cambios de gobierno parece que animan a la gente.

–¿Existe capacidad emprendedora en la ciudad? ¿Se puede convencer a un joven para emprender si la situación que se presenta es mala?

–Sinceramente, convencer a alguien de que emprenda no lo veo. O tienes la vocación o no lo hagas. Esto es muy duro, como cualquier trabajo. Tienes una responsabilidad de patrimonio propio que pones en tu empresa, tienes compañeros, tienes que tratar muchas situaciones complicadas. Si no tienes esa vocación no se puede incitar a emprender.

–¿Y la capacidad de contratación de las empresas es buena ahora mismo?

–Ese es uno de nuestros objetivos, que AJE sea referencia en cuanto a consolidación de empresas. El momento más complicado es a partir del segundo año, que es cuando más empresas cierran, alrededor de un 80%. Muchas veces tenemos miedo de ese crecimiento porque hay que contratar a gente. Hace nada había ayudas y ahora no las hay. Hay una ayuda a futuro dentro de tres años y eso no nos lo terminamos de creer porque tienes que tener a una persona tres años y después de eso te dan un dinero. Sin embargo, había muchas fórmulas de contratación que incitaban al empresario a contratar a más gente y ahora nos hemos encontrado con que no hay nada. Eso sí asusta.

–También ha hablado de reducir trámites burocráticos y no depender de esas ayudas.

–Nunca puedes montar un negocio pensando en las ayudas. Eso te puede llegar o no, pero nunca puedes montar tu negocio en base a esas ayudas.

"Llevamos escuchando tantos años lo de la ventanilla única que ya lo escuchamos y ni le hacemos caso"

–Y en cuanto a esos trámites, ¿ayuda la Administración?

–Llevamos escuchando tantos años lo de la ventanilla única que ya lo escuchamos y ni le hacemos caso. No queremos que nos den ayudas a cualquier precio. ¿Por qué nos queréis cobrar muchos impuestos para después darnos esa ayuda? No tiene mucho sentido. La clave sería reducirnos los impuestos porque somos los que vamos a generar empleo en la ciudad y así contratamos a más gente.

–En estos momentos, dentro de AJE, imagino que el sector más representado es el sector servicios.

–Sin duda es el más fuerte y hemos notado un repunte en estos últimos años de empresas de marketing digital. Cuando yo entré en AJE todo eran asesorías y ahora hay un cambio a ese marketing digital.

–¿Cree que existe una excesiva dependencia del sector servicios, en ocasiones criticado por la calidad de los contratos que realiza, y una desaparición de la industria?

–En Córdoba tiene que haber industria, servicios y de todo tipo de sectores. Eso de que el sector servicios tiene un empleo de menos calidad puede ser, pero también habría que ver la industria.

–¿Qué aporta AJE al joven empresario que se quiera asociar?

–Somos la asociación referente en cuanto a emprendedores. Cuando llega alguien que quiere montar una empresa le asesoramos desde el primer día, le hacemos un plan de negocio, le decimos las ayudas que puede tener. El emprendedor se siente muy respaldado. Y la ventaja que tiene AJE, al ser una asociación multisectorial, es que se puede hablar de negocios, no de hacer negocios, sino hablar, estar con empresarios.

–¿Córdoba es una buena ciudad para emprender?

–No existe una ciudad buena o mala, hace falta un emprendedor con ganas. Puedes hacer un proyecto bueno en cualquier ciudad.

–¿Qué oportunidades hay en Córdoba? ¿Qué consejo le daría a un emprendedor?

–No montar algo que está funcionando porque seguro que hay 20 negocios del mismo tipo y al final se debilita. Córdoba tiene una cosa muy buena y es que con la globalización puedes tener aquí tu oficina y trabajar en cualquier parte. Mientras Madrid o Barcelona son ciudades caras para vivir, en Córdoba no es así, hay que aprovechar eso para poder dar mejores precios.

"No existe una ciudad buena o mala, hace falta un emprendedor con ganas"

–¿Cómo afecta la falta de gobierno al tejido empresarial?

–La empresa más importante que hay en España es el Gobierno, si la empresa principal no funciona, ¿cómo pretenden que funcione el resto?

–¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento?

–Acaban de llegar. Ellos están casi tomando posesión del cargo. Ya hemos tenido una reunión con el alcalde y el Imdeec y entiendo que rápidamente nos atenderán porque saben que nos necesitamos mutuamente. Y con la Diputación existen unas relaciones excelentes.

–¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea al frente de AJE?

–Que AJE sea referente para las empresas que quieran consolidarse, que se sientan respaldadas dentro de AJE. Queremos seguir creciendo en asociados. Y tenemos un plan de igualdad que vamos a poner en marcha, iniciativa de las chicas del comité y lo estamos apoyando todos. Nosotros creemos en la igualdad.

–¿Cuántas empresarias hay asociadas en AJE?

–El 30%.

–¿Existe el objetivo de llegar a un 50%-50%?

–Eso es lo que queremos con el plan de igualdad, potenciarlo.

–Hay elecciones en la Cámara de Comercio, ¿qué perfil cree que debería cumplir el presidente de este organismo?

–Estar muy cerca del tejido empresarial. La Cámara de Comercio es el órgano más importante en cuanto al tema de ayudas. Si su presidente no está cerca de las empresas no es bueno. La persona que lo ocupe debe haber sido empresario.