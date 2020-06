La enseñanza pública se rebela contra el cierre de unidades en Córdoba

Varios cientos de familias y profesores de siete colegios públicos de Córdoba, convocados por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS), se han concentrado ante la sede de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para protestar contra la pretensión de cerrar unidades educativas en los CEIP Algafequi, Caballeros de Santiago, Hernán Ruiz, Joaquín Tena Artigas, Concepción Arenal, Juan de Mena, y José de la Torre y el Cerro.

Los concentrados, que han contado con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Ágora de Córdoba y de varios partidos y sindicatos, han afirmado contar también con "un amplio colectivo de profesionales de la enseñanza", que coinciden con las AMPA en rechazar "el cierre de líneas educativas en estos centros". En la concentración se ha escuchado proclamas como "No a la privatización" y "Educación pública"

"Nos hemos unido siete AMPAS porque tenemos situaciones similares, ya que nos estamos viendo afectadas por recortes de unidades, siete AMPAS de la escuela pública que tenemos solicitudes de alumnado que no están dejando que entren en nuestros colegios", ha denunciado la portavoz de las AMPAS, Erin McNulty, "En algunos casos son colegios pequeños en los que hacen fusión de unidades y mezclas de niños y niñas de un mismo curso y en otros son colegios más grandes con varias líneas y en los que se están recortando esas unidades", ha añadido. Los padres y madres consideran que se está vulnerando la libre elección de centros de las familias que han elegido alguno de los colegios de las siete AMPAS y que se quedan fuera.

"Estamos en contra de los recortes en la educación pública pero más aún en los tiempos de covid, en los que lo que habría que hacer es ampliar plantilla docente y disminuir las ratios, y con la bajada de unidades lo que se consigue es todo lo contrario", ha puntualizado McNulty.

La portavoz ha recordado que la Junta publicó la previsión de vacantes en febrero y que en el periodo de matriculación, en marzo salieron las vacantes que ofertaban en cada centro, "y ahí ya se ve veía, por ejemplo, en mi centro, que teníamos perspectiva de abrir la unidad de Infantil, en la que están niños de tres, cuatro y cinco años juntos, y nos dejaron sacar ocho vacantes cuando sin embargo hemos tenido 13 solicitudes que no pueden entrar y se les han adjudicado otros centros". McNulty ha añadido que desde la Delegación Provincial de Educación se les dice que lo estudiarán, "por lo que pedimos que lo hagan".

Por parte de los docentes ha tomado la palabra Alexandra González, directora del colegio Caballeros de Santiago, quien ha detallado que a pesar de la localización que tiene el centro, en el barrio de Santiago, atienden a gran cantidad de alumnado vulnerable llegado de centros de acogida, centros de mujeres maltratadas, refugiados políticos, asociaciones... "todo el curso estamos funcionando, y nos hemos encontrado previamente a la admisión con la sorpresa negativa de que la intención es unirnos Primero y Segundo de Primaria, con lo que conlleva la madurez de ese Segundo con unas nociones académicas básicas, mientras que los de Primero se están incorporando a la Educación Primaria".

González ha detallado que no es algo nuevo en el centro, sino que ya ocurrió también hace seis años con la unión de Infantil. Este año la previsión ha sido "a cero vacantes en Primero y a cero vacantes en Segundo, con lo que no les han dejado las puertas abiertas a las familias que han querido elegir nuestro centro". La directora del Caballeros de Santiago ha detallado que aún así ha habido familias que han entregado sus solicitudes de admisión en el centro y que están desestimadas por insuficiencia de plazas. González ha insistido en que todas las familias han hecho un escrito de reivindicación porque no aceptan la no incorporación en el centro.

La directora ha puntualizado que estos recortes están afectando al profesorado teniendo en cuenta que no podrán atender de forma personalizada al alumnado. "Tampoco al refuerzo pedagógico y educativo al que tanta importancia se le está dando, porque nosotros además de un docente perderíamos el perfil de la jefatura de estudios", ha lamentado. González ha indicado que a cada centro se le recorta como mínimo una unidad.