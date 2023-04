Los empresarios de Jaén y Córdoba vuelven a pedir una autovía que una ambas provincias

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y de Córdoba (CECO) han vuelto a pedir la conexión de ambas provincias por autovía. Es una petición histórica que reposa en manos de la Junta de Andalucía desde que los empresarios de Jaén insistieran en su necesidad durante el proceso de alegaciones de las actuaciones que se llevan a cabo para mejorar la seguridad de la A-306 entre Torredonjimeno y El Carpio.

Los empresarios, hasta ahora, no han obtenido respuesta concreta de la Junta, pero sí han podido reunirse con los delegados de Fomento en ambas provincias, que conocen la necesidad de contar con una autovía que las una para mejorar sus economías. Este lunes los representantes de ambas entidades se han vuelto a reunir, esta vez en la capital cordobesa, tras una primera reunión mantenida en Jaén hace casi un año para buscar sinergias.

Bartolomé Gómez y Antonio Díaz han incidido en que se trata de una estrategia puesta en marcha por ambas entidades para sumar peticiones para la construcción de la autovía. Estas capitales de provincia son las dos únicas de Andalucía que no están comunicadas por una vía de este tipo y, aunque valoran de forma positiva las actuaciones que se están llevando a cabo en la A-306 que une El Carpio con Torredonjimeno y la A-311, que une Jaén con Andújar, aseguran que "no dan satisfacción a las reivindicaciones de conseguir la comunicación por autovía", un deseo y una necesidad a la que "no podemos renunciar".

Antonio Díaz ha querido recordar que la A-306 es una carretera convencional de un solo carril, con los problemas que ello supone. Las obras actuales son de seguridad vial y mejora de su capacidad, pero no son de conversión en autovía, un conversión que es "vital" no solo para el sector agroalimentario, sino porque "afecta la implementación de empresas y la logística". En esa carretera las actuaciones que se están llevando a cabo eliminarán 51 accesos directos a las fincas particulares para mejorar la seguridad vial, creando un carril secundario que va a agilizar el tráfico, mientras que en la A-311 las actuaciones son similares y supondrán aumentar la seguridad vial.

Jaén, además, "desafortunadamente no cuenta con una buena infraestructuras en la red ferroviaria para conectar ambas provincias", por lo que "hay doble necesidad de estas infraestructuras" en la provincia jiennense.