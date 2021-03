El drama de los familiares de desaparecidos en Córdoba: "Seguimos pagando su móvil por si algún día llama"

Paco Molina, que salió de su casa un jueves 2 de julio del año 2015; Ángeles Zurera, que fue vista por última vez un domingo 2 de marzo, hace ya 13 años; o Rafael Muriel, que desapareció en Adamuz un jueves 1 de septiembre del 2016, son las caras más visibles del drama de los desaparecidos en Córdoba, una situación que mantiene en vilo a sus familiares desde el día uno y a la provincia con la esperanza de encontrarlos. Este 9 de marzo, Día de las personas desaparecidas, se ha desplegado una pancarta en la fachada lateral del Ayuntamiento de Córdoba para recordarlos.

"Vestía unos vaqueros cortos, zapatillas deportivas negras y un polo blanco con los filos del cuello y las mangas con la bandera de España". Aunque ya han pasado casi seis años desde que se vio por última vez a Paco Molina, el cartel que lleva su foto aún reza "menor desaparecido". Tenía 16 años en julio del año 2015 y su cara, incluso con la actualización de cómo podría verse hoy en día, se ha difundido por toda Córdoba y España.

Sus padres, Isidro Molina y Rosa Sánchez, aún pagan, mes a mes, su teléfono móvil por si en algún momento Paco llama. "Ese teléfono es el único vínculo de unión que me queda con él, muchas veces pienso que mi hijo no me llama porque no tiene cobertura, y a eso me agarro, ese teléfono lo sigo pagando con la idea de que algún día se encienda y lleve a los investigadores al paradero de Paco", expresa Isidro.

El caso de Paco continúa en investigación; en 2019 se abrió una nueva línea, vinculada a los contactos mayores de Paco, que supuso la esperanza de su familia ante un posible desenlace del caso, sin embargo, "a esa línea le han salido muchas ramas que se siguen investigando y ralentiza el proceso, lo importante es que sigan investigando porque es señal de que hay esperanza de encontrar a Paco", explica su padre.

No puede dar mayores detalles de las "nuevas ramas" del caso, pero sí ha asegurado que se ha puesto en marcha el apartado de correo 30011 de Córdoba para recibir información y donde recientemente llegó una carta anónima "que la policía está investigando".

Rafael Muriel desapareció en Adamuz en septiembre del año 2016. Cuando se fue de la casa de sus padres tenía 57 años y vestía pantalón vaquero y camiseta blanca. Fue visto por última vez en la zona de Los Morales y en la franja baja de la sierra de Córdoba. Su único hermano, Juan Muriel, afirma que Rafael llevaba 20 años en tratamiento psiquiátrico y al momento de su desaparición llevaba cinco días sin la medicación "por un alta voluntaria que le dieron en el hospital". Esos últimos días "los llevaba fatal, estaba nervioso, no quería comer y al sexto día no se vio por ningún lado, hasta hoy".

Su sobrino Juan Jesús Muriel apunta que la última búsqueda de su tío fue en diciembre de 2020, con perros de búsqueda, y están pendientes de organizar nuevas batidas, de la mano de la Guardia Civil, en la sierra de Adamuz. Su hermano dice que "las esperanzas nunca se pierden pero la incertidumbre tampoco y yo lo veo muy negativo porque Rafael no estaba tanto tiempo fuera y siempre se comunicaba".

El caso de Ángeles Zurera mantiene con esperanza a Aguilar de la Frontera. Hace apenas unos días se cumplían ya 13 años desde el último día que su familia la vio. La última búsqueda de Ángeles terminó "sin novedad" en el mes de julio de 2020 en un solar de la antigua Cooperativa Jesús Nazareno de Aguilar, tras ello, el Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera decretó en el otoño pasado el archivo provisional de las diligencias previas incoadas por su desaparición.

Su exmarido, Manuel Reina, es el único investigado en el caso. Sus familiares y todos los vecinos de la localidad esperan con ansia, día tras día, una pista que los lleve hasta ella. Una pista, un rastro, es lo único que los mantiene con esperanzas.

En los últimos meses también se ha hecho pública la búsqueda de Pedro López Muñoz, un joven de 31 años que desapareció en Villafranca el pasado 26 de noviembre de 2020. Los familiares piden que cualquier información se envíe un mensaje de voz al teléfono 696 626 606.

Día de las personas desaparecidas

"Desgraciadamente este día no debería de existir, pero existe y es nuestra forma de hacer visible el problema que hay en España con las personas desaparecidas, tomando en cuenta que hay hasta 30.000 denuncias al año por desaparición", explica Isidro Molina, que además ha impulsado la Asociación Afadecor de amigos y familiares de desaparecidos.

Este año las actividades para visibilizar el problema serán diferentes por la pandemia. Además de la pancarta, que ya se puede ver en la calle Alfonso XIII, el Ayuntamiento aprobará en la sesión plenaria del jueves la declaración institucional de los gobiernos locales en solidaridad con las familias de personas desaparecidas, adoptada en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Se realizará también la I Carrera Ciudadana por los Desaparecidos, organizada para el domingo 14 con el respeto a la normativa sanitaria vigente frente al covid-19 y en la que participarán familiares de distintos puntos de la geografía española. En la página de QSDglobal cualquier persona se puede apuntar.

La concentración anual de las familias y la entrega de los reconocidos Premios 9 de marzo se desplazan a 2022; en su lugar, se llevará a cabo un programa de encuentros virtuales y de acciones de comunicación de gran impacto.