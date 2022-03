Francisco Gómez Sanmiguel (paciente): "La estancia en la UCI no se la deseo a nadie"

Francisco Gómez Sanmiguel aún arrastra secuelas del ataque sufrido por el covid-19 después de haberlo padecido casi hace dos meses. “Todavía estoy afónico y tengo tos”, cuenta. Su caso es uno de los miles que hay en Córdoba tras dos años de pandemia, en todas las olas, con todas las características, pero un denominador común: el sufrimiento que conlleva la enfermedad.

El expresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba dio positivo el pasado 26 de diciembre, en plena sexta ola de ómicrom, y tras empeorar ingresó el pasado 4 de enero en el Hospital Reina Sofía, donde permaneció más de una veintena de días, cuatro de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Entré en Urgencias, me ingresaron en planta, me pusieron oxígeno y mascarilla y como no oxigenaba me bajaron a la UCI”, rememora aún con el miedo metido en el cuerpo. “Mi experiencia es bastante dura; la estancia en la UCI no se la deseo a nadie. Estar solo durante cuatro días te da tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza”, insiste.

Gómez Sanmiguel encontró en los profesionales del complejo sanitario un bálsamo contra su padecimiento, ese que ha elevado la cifra de ingresos en estos dos años hasta casi los 700.000: “Gracias al personal del Reina Sofía estoy aquí, puedo contarlo, siempre les estaré agradecido”.

Este profesor tenía puesta las dos primeras dosis de la vacuna cuando dio positivo; en el colegio le habían dicho que la tercera se la pondría en las vacaciones de Navidad, pero el contagio de covid lo impidió. Tras pasar por el hospital, “la médica me dijo que empezara a andar, porque perdí diez kilos en el Reina Sofía, y al volver a casa no podía ni subir las escaleras”, comenta. “Ahora lo que toca es recuperar la voz y que la tos se vaya del todo; ahora lo que toca es recuperarme del todo”, incide, aún con las consecuencias, duras, de la enfermedad.