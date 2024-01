Las donaciones al Banco de Alimentos de Córdoba caen un 9% en el último año

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba recaudó a lo largo del año pasado un total de 2.870.820 kilos de comida, una vez completada la clasificación de todos los productos donados en la Gran Recogida 2023, la campaña en los centros educativos y las contribuciones de diversas entidades y organismos.

Se trata de una cuantía inferior a la registrada a lo largo de 2022, cuando el Banco de Alimentos informó de que entonces había recibido 3.162.805 kilos de alimentos, lo que representa una caída en un año del 9,23%.

La institución recibe los alimentos a través de distintos programas. Uno de ellos es el reservado los excedentes de frutas y hortalizas, denominado FEGA. En total, el banco recibió 439.016 kilos durante 2023 de hasta 21 tipos de productos. Desde la entidad han detallado también que los meses más destacados fueron los de mayo, junio y noviembre, mientras que en marzo, septiembre y octubre se registraron cifras más bajas.

Un total de 82 entidades acudieron a recoger los productos, que beneficiaron a 9.308 personas. Al detalle, a lo largo del año pasado se distribuyeron 437,692 kilos, equivalente a 0,129 kilos por beneficiario por día.

En comparación con 2022, según los mismos datos, hubo una disminución de 129.380 kilos en la distribución de frutas y hortalizas, representando 22.33 kilos menos por persona. "Esta disminución se atribuye en gran medida a la sequía experimentada durante 2023", ha añadido.

Otro de los programas con los que trabaja el Banco de Alimentos es el denominado SECO, por el que obtuvo un total de 1.828.664 kilos en 2023. Entre ellos, destacan las contribuciones de cadenas y grandes superficies en el concepto de mermas, que representaron el 28,87% del total, lo que representó un incremento del 6,91% respecto a 2022. De todos estos kilos de alimentos, solo de leche fueron algo más de 520 kilos, que también registró una subida del 8,63% en comparación con 2022.

El Banco de Alimentos ha destacado también que dentro de este programa se han registrado incrementos en la fruta fresca, tarjetas de compra y artículos de droguería, mientras que los refrescos, legumbres secas, verdura fresca, arroz y pasta experimentaron descensos.

Además, ha indicado que "dada la transformación del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) en el Plan FSE+ estos datos son cruciales para anticipar las necesidades de alimentos básicos, considerando el cambio significativo en el número de beneficiarios".

En este último programa FEAD, que llevan a cabo la Unión Europea y el Gobierno central, se distribuyeron 603.140 kilos en las dos fases desarrolladas, que por cierto son las últimas después de más de una década de existencia de este programa.

Desde del Banco de Alimentos han aludido a la ausencia de leche y aceite, lo que les ha obligado "a hacer un sobreesfuerzo para conseguir esos alimentos, toda vez que en años anteriores la leche ha supuesto un 48% y el aceite un 7%". "Dado que los alimentos FEAD vienen adjudicados de acuerdo con los datos obrantes en la solicitud, todas las entidades han recibido los mismos kilos por beneficiario", han anotado.

No obstante, la entidad ha aclarado que "la única excepción se produce cuando una entidad solicita, por alguna razón, no recibir determinado alimento, en cuyo caso se reparte entre el resto de entidades. En este programa no se producen desajustes en el reparto". En datos, en la primera fase se repartieron 11,19 kilos por beneficiario y en la segunda 27,41.

La entidad también ha recordado que la aplicación informática Tribal que usa el Banco de Alimentos para la distribución "demostró eficiencia al garantizar una distribución equitativa entre las entidades según sus beneficiarios, considerando las existencias en los almacenes del Banco de Alimentos y sus necesidades específicas en función de presencia de niños o ancianos en el núcleo familiar y el número de miembros etc".