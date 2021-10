La directora de la Guardia Civil asegura que los abucheos contra Marlaka "eran una minoría que no le importa enturbiar los actos"

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha restado importancia a los abucheos registrados este domingo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los actos centrales de la celebración en Córdoba de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, y ha considerado que eran "una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Guardia Civil".

Tras la presentación de los Equipos @ en la Comandancia de Córdoba, Gámez ha aseverado que "la valoración más relevante es que la sociedad cordobesa ha disfrutado y ha participado muy activamente, ya no sólo en el acto de este domingo, que fue numeroso, sino a lo largo de todos estos días y de los que quedan, porque todavía queda alguna parte de la celebración".

A pesar de los abucheos y de las peticiones de dimisión que se escucharon durante el acto militar, la directora general de la Guardia Civil ha anotado que "la sociedad cordobesa ha sido absolutamente no sólo respetuosa, sino que ha disfrutado y se ha compenetrado con su Guardia Civil", por lo que "no merece mi atención ni mis comentarios una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Benemérita", ha apostillado.

El propio ministro ya calificó este domingo la situación como "la pequeña anécdota del día" y subrayó que "lo importante es el conjunto de cordobeses que están rindiendo el reconocimiento al trabajo de la Guardia Civil". "Yo me quedo con eso, que es realmente lo importante", expresó Grande-Marlaska, quien agregó que "lo demás son pequeñas anécdotas".