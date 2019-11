En directo: la defensa de la Manada pide suspender el juicio por los abusos de Pozoblanco

11:15 El fiscal Jesús Aparicio dice que la defensa "omite" el consentimiento de los cuatro acusados para que la Policía Navarra inspeccionase sus teléfonos móviles, hasta el hecho de que fueron ellos mismo quienes suministraron las claves de acceso a los terminales. Y posteriormente, durante la instrucción, tampoco lo hicieron. "Y todavía no consta la revocación del consentimiento en el expediente", argumenta el representante del Ministerio Público. Así, no existiría vulneración de derechos fundamentales.

11:00 Martínez Becerra expone que el juez instructor intentó "subsanar de manera malintencionada" el descubrimiento del vídeo de Pozoblanco, por lo que lo acusa de "construir" una "hábil operación" que situó a Pozoblanco "entre Tafalla y Estella", como un municipio más de Navarra. "Así, envía a dos policías forales a localizar a la chica, le enseñan el vídeo y consiguen que ella denuncie". Fue el 17 de septiembre de 2016. "Aparte de llevarse el preciado trofeo de la denuncia, no se les ocurre mejor cosa que extraerle dos pelos a la chica para ver si tenía burundanga". Envían los cabellos al Instituto Nacional de Toxicología, pues "es la única manera que tenían para justificar su actuación". Posteriormente, la Audiencia de Navarra saneó un sumario "absolutamente viciado" por datos que no tenían nada que ver con Pamplona, como éste de Pozoblanco. "No hay ni un documento en el expediente que se haya obtenido sin tener en cuenta los teléfonos móviles", lamenta el letrado, quien asegura que "este es el momento procesal oportuno para determinar si existe o no causa de licitud de las diligencias probatorias que dan pie al caso".

10:45 El letrado de la defensa, Agustín Martínez Becerra, solicita que se suspenda la vista hasta que el juez resuelva la validez como prueba del vídeo, pues las imágenes "son las que dan base probatorio a los delitos de los que son acusados". "En la búsqueda de la verdad material no todo es válido o lícito, sino que se exige un respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", argumenta el letrado. Y recuerda que en Pamplona no se les intervino los teléfonos, sino que los aportaron ellos. "No existía autorización judicial para investigar nada del teléfono fuera de los hechos del día 6 en Pamplona. Es un ejemplo paradigmático de un exceso policial", expone.

10:30 La letrada de la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, Patricia Catalina, adjunta como cuestión previa unos documentos relativos a unos hechos ocurridos el pasado 27 de agosto, cuando la víctima tuvo que acudir a urgencias por un episodio de autolisis.

10:00 Los letrados son llamados a sala por el juez.

9:45 El abogado de la defensa, Agustín Martínez Becerra, llega a la Ciudad de la Justicia. En su declaración ante los periodistas ha afirmado que la denuncia se presentó "de manera forzada", pues es la primera vez que ve que un hecho que se produjo en Córdoba se denuncie en Navarra, lo que ha calificado como "sorprendente".