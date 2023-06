Dimite un concejal del PSOE en Córdoba por no poder compatibilizar el cargo

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Molina Baena, que concurrió en el séptimo puesto de la candidatura socialista en las últimas elecciones municipales, ha presentado este jueves su dimisión al no poder compatibilizar el cargo con su condición de policía local.

En una carta dirigida a la ciudadanía cordobesa, Molina, el primer edil que renuncia al cargo y lo hace 12 días después de tomar posesión, asegura que no se incorporó "a este proyecto político para hacer dinero, pero honestamente tampoco pensé que la única alternativa que me iba a dar mi partido después de las elecciones era esa, cuando había más opciones".

Molina se refiere así a que el grupo municipal ha optado por no designarlo como uno de los concejales con dedicación exclusiva, lo que, según explica en su misiva, le depara que "no puedo quedarme como concejal porque eso significaría tener que renunciar a una parte de sueldo muy significativa que cobro como policía local, algo que, desgraciadamente, no me puedo permitir porque soy padre de dos niños pequeños, estoy casado y tengo compromisos económicos irrenunciables".

El ya exconcejal, que ha formalizado esta misma tarde mediante el registro electrónico su renuncia, explica que se tomó "con muchas ganas e ilusión" su inclusión en la lista socialista, lo que agradece al PSOE de Córdoba y a la Agrupación Centro, a la que pertenece.

José Molina, que lleva 16 años vinculado al Ayuntamiento de Córdoba como policía local, aclara que el hecho de no poder "disponer de excedencia por servicio especial al ciento por ciento me hace imposible continuar como concejal", después de que los resultados electorales "no fueran las esperados y la ciudadanía cordobesa concedió la mayoría absoluta al partido que actualmente nos gobierna", el PP, que revalidó la Alcaldía cordobesa.

En el escrito en el que dimite como concejal, Molina pide que "se tenga en cuenta esta solicitud de renuncia para reincorporarme de nuevo a mi puesto de trabajo como policía local de este Ayuntamiento y no generar una situación de incompatibilidad con arreglo a normativa vigente".

En el documento solo hace alusión como motivo de su baja de la Corporación el hecho de que la normativa electoral vigente hace incompatible el "desempeño simultáneo del referido cargo público de concejal del Ayuntamiento de Córdoba y el desempeño del puesto de empleado público municipal".

El de José Molina fue el último de los escaños municipales adjudicados al PSOE en las pasadas elecciones municipales, en los que perdió un edil respecto a las anteriores de 2019, en las que obtuvo ocho concejales.