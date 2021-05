La dimisión de Juan Alcántara se hace efectiva este jueves en el Pleno de Córdoba y no se conoce quién ocupará su lugar

La dimisión del concejal de Podemos en Córdoba, Juan Alcántara, se hace efectiva este jueves en el Pleno municipal y aún no se conoce si la próxima persona en la lista, Mercedes Muñoz, ocupará su lugar por los dos años que quedan de mandato, según ha informado la portavoz del grupo municipal, Cristina Pedrajas, quien ha asegurado este lunes, 10 de mayo, que "antes de eso no podemos dar ninguna solución ni nombre" y que "si no es ella, será el siguiente en la lista".

Pedrajas ha informado de que Mercedes Muñoz "está en el círculo del partido, como los demás militantes" pero se trata "de una decisión personal que tiene que meditar tranquilamente y hasta que Juan Alcántara no cese definitivamente no es una cuestión que podamos plantear", afirma.

La concejala ha expresado que el de esta semana será un Pleno "emotivamente malo para nosotros, es una lástima que esto haya ocurrido por una falta leve, ni siquiera ha sido un delito", ha afirmado y asegura que seguirán trabajando con la misma energía en el grupo municipal.

Juan Alcántara fue secretario de Organización de Podemos Córdoba hasta que en 2019 resultó elegido por los militantes para encabezar la candidatura de su partido a las elecciones municipales de ese año, si bien cedió su lugar en la lista a la actual portavoz municipal de la formación morada, Cristina Pedrajas. Aún así, resultó elegido en las elecciones locales cuando iba de número dos en la listas. Dimitió tras ser arrestado por la Policía Nacional y posteriormente puesto en libertad al abonar la multa impuesta por una condena por apropiación indebida de 110 euros que cogió de un cajero automático.