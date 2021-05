El concejal de Podemos Córdoba Juan Alcántara asegura que deja su acta por "coherencia política"

El concejal de Podemos Córdoba Juan Alcántara, arrestado por la Policía Nacional y posteriormente puesto en libertad al abonar la multa impuesta por una condena por apropiación indebida de 110 euros que cogió de un cajero automático, ha asegurado que "todos en la vida cometemos errores y tenemos derecho a rectificar".

Es la defensa que ha hecho a su favor ante los medios de comunicación después de que fuera detenido el pasado martes por la Policía Nacional para explicar las razones que le han llevado a tomar la decisión de dimitir de su cargo y tras presentar su renuncia al acta de concejal. Una decisión que, según ha expuesto, la ha tomado él, es decir, que no ha recibido ninguna presión por parte del partido.

Arropado por miembros de Podemos Córdoba en el Ayuntamiento, Alcántara ha indicado que "lo primero que quiero hacer es pedir disculpas y debo apelar por coherencia de lo que significa la política". "Como yo entiendo la política es que hay que dar ejemplo; los políticos y cargos públicos tenemos que ser ejemplares en todo lo que hacemos a diario", ha argumentado.

En toda su intervención, ha recordado que los hechos por los que ha sido condenado no están relacionados con su actividad en Capitulares y ha señalado que "este pequeño error mío e involuntario, aunque no tenga nada que ver con el Ayuntamiento, sí constituye para mi presentar mi dimisión como concejal".

Alcántara ha comparecido ante los medios de comunicación un día después de que Podemos Andalucía adelantara su salida y ha explicado que "a pesar de que nadie me ha forzado a tomar esta decisión, nadie se ha puesto en contra de la decisión que yo he tomado de dimitir". "Tanto mis compañeros del grupo me han apoyado como la dirección andaluza, que se ha puesto en contacto conmigo", ha insistido.

"Soy la primera persona que veía que mi integridad ética como político es lo primero y que debía dimitir", ha reiterado. En esta misma línea, Alcántara ha aseverado que los hechos por los que ha sido condenado constituyen "un tema completamente involuntario, sin repercusión y está cerrado".

Ante la polémica generada por los hechos, el ya ex edil de la formación morada ha pedido "respeto como persona y coherencia". "Dimito con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila", ha subrayado.

Alcántara también ha hecho referencia al listón al que se tiene que llegar en la política para dimitir y ha considerado que "el listón es muy fácil, y lo que hay que demostrarlo es con hechos, no con palabras". Por ello, ha continuado, "no voy a poner ningún listón a ninguna altura"

Aunque haya dejado su acta como edil, Alcántara ha avanzado que seguirá trabajando dentro del grupo municipal en el Ayuntamiento "con otra responsabilidad".

La siguiente en la lista de Podemos Córdoba es Mercedes Muñoz. Hasta el momento, según ha detallado Alcántara, desconocen si aceptará entrar en Capitulares. "Estamos tirando de lista y a la espera de que acepte el cargo", ha avanzado.

Los hechos

Los hechos de los que se le acusa se remontan a febrero de 2020, ya como cargo público, cuando encontró en un cajero de una sucursal bancaria 110 euros. "Me encontré 110 euros en el cajero y tenía que haberlos devuelto el primer día", según ya expuso el edil.

"Cuando cogí el dinero, una señora me preguntó si los había visto y como no tenía certeza de que fuese ella su dueña le dije que no; desde que eso ocurrió hasta que decidió devolver el dinero a la Policía Nacional pasaron unos "cinco o seis días". En ese tiempo, la propietaria de los 110 euros había ya interpuesto una denuncia y el juzgado había notificado en hasta dos ocasiones que debía acudir.

Sin embargo, Alcántara no ha recibido las dos notificaciones porque, según ha detallado, el pasado mes de enero cambió de domicilio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya informó de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba condenó a Alcántara al pago de una multa en sentencia dictada el día 15 de junio de 2020 por la comisión de un delito leve de apropiación indebida, sentencia que posteriormente adquirió firmeza, tras lo que se abrió la correspondiente ejecutoria y se citó en dos ocasiones al referido concejal para requerirle el pago de la multa.

Tras no comparecer a ninguna de las dos citaciones judiciales, la juez, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó su busca y captura para practicar la diligencia de requerimiento de pago, lo que motivó su detención el martes y su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, quien lo dejó en libertad tras efectuar dicho requerimiento. El concejal ya ha abonado la multa impuesta por Instrucción 1.