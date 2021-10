El Día Mundial de la Salud Mental en Córdoba, entre las reivindicaciones y la concienciación

La Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdobas (Asaenec) ha otorgado este viernes sus reconocimientos a distintas personas y colectivos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. El presidente del colectivo, Juan Guijo, ha subrayado que esta cita anual se propone corresponder con todas aquellas personas que se enfrentan en su día a día con alguna patología mental, ya sea en primera personas o como cuidadores y personal sanitario.

En esta ocasión, el lema seleccionado para esta efeméride es: La salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú. Guijo ha hecho especial hincapié en que la salud no solo es física y que vivir con un estado mental adecuado es un derecho fundamental.

Coincidiendo con estas fechas, el presidente ha informado de que, desde un enfoque positivo y constructivo, se quieren difundir acciones de sensibilización y reivindicación sobre las enfermedades metales, algunas de las cuales han sido incluso llevadas al Parlamento andaluz.

Guijo, en este sentido, ha hecho un llamamiento a reforzar la salud mental del sistema público andaluz, impulsar un plan de prevención de conductas, facilitar la inserción laboral de estas personas e impulsar desde la administración pública políticas que lo favorezcan, además de apostar por programas inclusivos en el ámbito educativo.

Especial atención tienen los mecanismos de detención precoz de la enfermedad o el fortalecimiento en los más jóvenes, así como la promoción de la salud mental en todos los sectores de la sociedad, como ha indicado el presidente. "No cabe quedarse parados, hay que reaccionar. ¿Tenemos todavía que seguir pidiendo respeto, dignidad y tolerancia para estas personas en pleno siglo XXI?", ha declarado Guijo.

Tal y como se ha recogido en el manifiesto de la asociación, las desigualdades sociales son elementos que alteran las condiciones en las que se producen patologías en la mente. Situaciones como la igualdad, pobreza o condiciones geográficas.

"Hay que reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo". En este manifiesto también se ha pedido una "inversión consecuente" para que las patologías mentales no dependan del lugar de nacimiento. En materia de género se han especificado "protocolos" para las mujeres con enfermedades mentales.

Por último, se ha reclamado una mayor sensibilización en el ámbito educativo, "tenemos que llegar a todas las capas de la sociedad, empezando desde la base, la escuelas", se ha acentuado en el manifiesto.

El presidente de Asaenec ha realizado una llamada de atención a las distintos administraciones al expresar la difícil situación a la que ser enfrenta diariamente desde la asociación.

"Nos encontramos asfixiados", ya que, según ha relatado, en la actualidad no pueden asistir a más usuarios debido principalmente a un déficit de espacio. "No podemos dar talleres; por falta de despachos no podemos dar más de dos consultas de psicología a la vez", ha advertido.

Ante este llamamiento, los distintos representantes institucionales presentes en esta entrega de premios han querido "corresponder" a la asociación en sus palabras. El delegado de Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha asegurado que verá "que se puede hacer". "Es preocupante; debemos sentirnos llamados por ese toque de atención".

Por su parte, el delegado Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, se ha comprometido en mantener una reunión para buscar a través de Avra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, algún emplazamiento dentro del patrimonio urbano disponible para uso de Asaenec.

Una enfermedad invisible

Desde Faisem, la Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental, su representante en Córdoba, Fernando Castro, ha afirmado que "nadie está libre de padecer una enfermedad mental a lo largo toda su vida".

También ha podido destacar la actividad deportiva como rehabilitación, por ello el próximo día 4 de noviembre se organizará un campeonato deportivo en la localidad de Cabra con más de 500 deportistas en el que se podrán practicar deportes como tenis de mesa, fútbol, petanca, aeróbic, entre otros.

La directora del Hospital Reina Sofía, Valle García, ha comentado que "el ser humano no solo enferma físicamente también emocionalmente". Además, ha reconocido que un factor determinante para estas patologías ha sido la pandemia.

"Lo hemos visto en trabajadores de la salud, jóvenes o personas que viven solas". García, también ha destacado el aumento de la demanda en personas adultas con ansiedad y depresión y en personas jóvenes con trastornos alimenticios.

"Ha aumentado no solo en cantidad, también en gravedad". Por ello, tal y como ha declarado García, los profesionales apuestan por un abordaje clínico precoz mediante la existencia de un proyecto piloto que consiste en incorporar psicólogos en las consultas de atención primaria.