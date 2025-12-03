El Día de Córdoba recibe el Premio Plaza de la Constitución 2025 por su 25 aniversario

El periódico El Día de Córdoba es un de los galardonados este año con los Premios Plaza de la Constitución 2025, que concede anualmente la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. El galardón llega al cumplirse el 25 aniversario de este periódico del Grupo Joly. Fue el 19 de noviembre de año 2000 cuando El Día de Córdoba llegó a los quioscos y, desde entonces, a través de las páginas y web de este periódico hemos tenido la oportunidad de contar las transformaciones y los cambios de las ciudades y los pueblos cordobeses, ofreciendo un retrato certero de cómo la sociedad cordobesa entraba de lleno en el siglo XXI con todo lo que esto conlleva: digitalización, apertura, velocidad de vértigo.

Además del periódico El Día de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha concedido el premio Plaza de la Constitución 2025 a las siguientes entidades:

Brigada Guzmán el Bueno X

La Brigada Guzmán el Bueno X, tan unida a Córdoba por su presencia en Cerro Muriano, cumple treinta años integrada en el Eurocuerpo, asumiendo con profesionalidad y sentido del deber el papel de España en la defensa europea. Desde entonces ha participado en numerosos ejercicios y misiones internacionales, reflejando un compromiso firme con la cooperación militar en Europa. Entre sus hitos destaca el despliegue de la Agrupación Táctica “Córdoba” en Bosnia-Herzegovina, una misión compleja en la que actuó con ejemplar eficacia y humanidad.

Rahi-SepisurCórdoba Balonmano Femenino

El Rahi-Sepisur Córdoba Balonmano Femenino se ha ganado, con esfuerzo y mucho corazón, un lugar propio dentro del deporte cordobés. En pocos años ha pasado de ser un sueño compartido entre jugadoras, entrenadores y directiva a erigirse en un referente de constancia y pasión por el balonmano, creciendo desde la base y confiando en el talento de casa.

Asamblea Feminista

El colectivo, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, lleva más de tres décadas caminando junto al movimiento feminista en España, con años de reuniones, pancartas hechas a mano, debates y una convicción que nunca ha flaqueado. La Asamblea Feminista, además, forma parte de la Federación de Organizaciones Feministas del Estado y, desde finales de los años setenta, han estado presentes en todas las Jornadas estatales. Siempre han sido una pieza activa en las luchas feministas, impulsando derechos hoy incontestables: el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento de la violencia de género como problema estructural o la igualdad ante la ley. Nada de eso cayó del cielo; detrás hubo mujeres como ellas.

José Perea

Entre los galardonados también se encuentra el diseñador de moda José Perea, natural de Hinojosa del Duque. "Hay personas que parecen tener el arte en las manos, y José Perea es una de ellas", ha asegurado la Subdelegación del Gobierno en su información, en la que recuerda que el creador "ha convertido la moda en un lenguaje propio que une tradición y modernidad, reinterpretando la estética andaluza con volantes poderosos, colores vibrantes y un acento cordobés inconfundible. Autodidacta y sin respaldo económico, este creador de 28 años ha revolucionado la moda española con una creatividad que no entiende de límites".

La entrega de premios tendrá lugar este próximo 5 de diciembre en la Subdelegación del Gobierno, donde también se entregarán las banderas de España a distintas instituciones, entidades y colectivos de Córdoba: