'El Día de Córdoba' celebra su 25 aniversario: "El periodismo es hoy más necesario que nunca"

Un cuarto de siglo de titulares, de fotografías, de historias, de datos. Veinticinco años, en fin, de periodismo. El Día de Córdoba ha celebrado en la noche de este miércoles su 25º aniversario con un gran encuentro en la Caja Negra del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) al que han asistido autoridades, instituciones, empresas y una gran representación de la sociedad cordobesa, hasta alcanzar las 300 personas.

La gala, presentada por la directora del periódico, Raquel Montenegro, ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y más de una veintena de alcaldes y alcaldesas de municipios de Córdoba, señal de la implicación del periódico con toda la provincia en su conjunto desde su fundación.

La Caja Negra del C3A, llena. / Luis Navarro

Desde aquel histórico primer número en papel, el 19 de noviembre de 2000, Grupo Joly, primer grupo editorial de Andalucía, ha puesto en la calle más de 9.000 números de El Día de Córdoba. Ni la pandemia de Covid-19 que todo lo detuvo ni el más reciente apagón eléctrico impidieron la publicación del diario, primero exclusivamente en versión en papel y luego también en formato digital acorde a los tiempos que corren. "Les podemos asegurar que, para un periódico, 25 años es mucho", como ha subrayado durante su discurso el presidente de Grupo Joly, José Joly, quien ha reivindicado la vigencia del periodismo en el momento actual.

El periodismo, un "servicio público esencial"

Porque, pese a todos los cambios que se han producido en este tiempo, "de lo que no cabe duda es de que el periodismo es un servicio público esencial". "Es claro que el público necesita estar bien informado y que el periodismo profesional, entendido como el oficio que traslada a la sociedad los hechos acaecidos o descubiertos, debidamente contrastados, puestos en su contexto, valorados, ordenados y jerarquizados es hoy más necesario que nunca", ha defendido.

"Las noticias y opiniones de los diarios siguen siendo la fuente en la que beben los noticiarios, tertulias y demás formatos informativos de las radios y televisiones y la principal levadura con la que los boletines digitales, redes sociales y buscadores diversos amasan su variopinto menú. Sin embargo, las nuevas maneras de ejercer la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, aunque legítimas, no son periodismo", ha diferenciado el también presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI).

José Joly ha reivindicado el papel del periodismo en el cambiante contexto actual para luchar contra "intoxicaciones, populismos, demagogias y modas" que dejan a la sociedad "en una situación de desvalimiento". Y, en este contexto de profundo cambio, ha citado la digitalización de la prensa, que "ha cambiado radicalmente la forma en la que los medios de comunicación interactúan con la sociedad".

El Grupo Joly, en concreto, ha culminado un proceso de transformación que le ha llevado a realizar "cambios profundos en las redacciones y en todos los ámbitos de la empresa". Se trata de una actualización que, como ha anunciado, "no se va a detener" y que a fecha actual aporta "veinte millones de usuarios únicos y cien millones de páginas vistas al mes, lo que para un grupo de ámbito regional representa unas cifras que lo sitúan como líder de Andalucía en el ámbito de la información general y lo igualan a las que alcanzan los periódicos regionales y nacionales de mayor difusión".

Un periódico en el que "todas las ideas caben"

El presidente ha reivindicado, de hecho, la raíz andaluza de las cabeceras del grupo, "totalmente concebidos y elaborados por andaluces que viven y cotizan en esta tierra, desde el maquetista hasta el redactor jefe, pasando por los reporteros, fotógrafos, críticos, ilustradores, analistas, informáticos, directivos, contables y el largo etcétera de miembros que componen esta gran familia".

"Muchos de los mejores periodistas y articulistas de Córdoba y Andalucía forman parte de nuestras redacciones y probablemente en esta prevalencia de lo periodístico sobre todo lo demás radica la mayor parte de nuestro éxito", ha incidido. Es una singularidad, ha reivindicado, que lo distingue del resto de competidores, "que no tienen estas credenciales ni es su vocación".

En el caso concreto de El Día de Córdoba ha destacado que se trata de un "periódico plural", en el que "todas las ideas y opiniones caben y son bienvenidas, siempre que se hagan desde el rigor y el respeto". Así, "frente a la crispación instalada en tantos medios de comunicación, somos conscientes de nuestra responsabilidad en sosegar la conversación pública", ha sostenido José Joly durante la fiesta del 25º aniversario.

"Uno de los ejes centrales de la democracia"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que en su "joven" trayectoria El Día ha superado "pruebas muy importantes", la principal la transformación de la prensa escrita a soportes digitales y multimedia, pero "siempre con una base que no se puede olvidar, porque es la razón de ser del buen periodismo, que es honesto y plural" y que "constituye uno de los ejes centrales de la democracia".

El ministro Luis Planas, durante su intervención. / Luis Navarro

Planas, además, ha puesto énfasis en el tratamiento que el diario ha dado desde su fundación a lo que ha denominado "la otra Córdoba", es decir, la del mundo rural, como corresponde a una provincia en la que el 34% de la población reside en municipios de menos de 30.000 habitantes. "El Día ha tenido la sensibilidad de reflejar no sólo la vida de la capital, sino de estas pequeñas localidades, lo que es absolutamente fundamental", ha subrayado el titular de la cartera de Agricultura, quien ha recordado que la provincia cuenta con un millón de hectáreas de superficie agraria y cuyo agro exporta 1.500 millones de euros, empezando por el aceite de oliva.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha tenido la oportunidad de recordar su trabajo como médico rural destinado en Fuente Palmera cuando El Día daba sus primeros pasos y ha agradecido la labor desarrollada durante la época de la pandemia del Covid-19, cuando ocupaba la Consejería de Salud, pues la redacción "se convirtió en correa de transmisión de una información muy valiosa para la ciudadanía". "Ahí se vio la importancia que tienen los medios de comunicación", ha subrayado Aguirre, que como despedida ha citado con un cántico a los asistentes a verse dentro de 25 años "en el mismo sitio y a la misma hora".

"Merecemos un futuro contado con verdad, cercanía y esperanza"

Mientras, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado cómo el diario ha reflejado en sus páginas "los triunfos de Córdoba, sus retos y sus fracasos", y ha recalcado que en este cuarto de siglo la capital "ha sabido crecer y reinventarse". Algunas de las historias que han pasado por las páginas del periódico han sido la declaración de los Patios y de Medina Azahara como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, la apertura de nuevos espacios como el C3A o la Ciudad de la Justica, el regreso del Córdoba CF a primera división, la apertura de la autovía a Málaga o el despegue del aeropuerto, ha enumerado el primer edil, quien también ha citado momentos "difíciles" como la crisis económica, la pandemia del coronavirus, la pérdida de la Capitalidad Cultural en 2016 o las olas de calor que "recuerdan la importancia de cuidar el planeta".

"En todo este camino ha habido un narrador, que ha sido El Día, que nos ha contado las alegrías y las penas de todos nosotros", ha valorado el regidor, quien ha destacado que "los medios informan, por supuesto, pero también inspiran, construyen comunidad y ayudan a que soñemos juntos". "En Córdoba merecemos un futuro contado con verdad, cercanía y esperanza", ha finalizado.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha valorado que, en estos 25 años, El Día ha sido "mucho más que un medio de comunicación". "He entendido a esta ciudad leyendo a este medio, que me ha enseñado a mirar de otra manera, con enfoques que no había apreciado, y me ha permitido influir también algunas veces y asumir con humildad cuando te ves relegado a una página par al final de una sección", ha agradecido sobre el papel del diario.

Apuesta por "la ética, la contención y la moderación"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha loado cómo el periódico, "con profesionalidad y tesón, como se consiguen las cosas importantes", ha logrado formar parte de la vida de Córdoba a lo largo de 25 años de un "siglo vibrante, con unos cambios de vértigo". "Hay que seguir machacando cual martillo pilón, porque la información veraz y necesaria es el pilar fundamental del sistema democrático en un mundo cada vez más artificioso", ha animado a la redacción.

La exministra de Cultura ha hecho una defensa encendida del periodismo, pues -ha argumentado- "a este país le ha costado mucho trabajo convivir con ideas diferentes". "Los medios de comunicación son una pieza capital del engranaje, y cada día lo tienen más difícil por el intrusismo, la rapidez y la falta de profesionalidad. Cuando la gente no tiene verdades que llevarse a la boca, se lleva cualquier cosa", ha destacado Calvo, quien en este contexto ha apostado por "la ética, la contención y la moderación".

Por último, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado que este 25 aniversario es "la celebración de una forma de entender la provincia de Córdoba", y ha tenido palabras de agradecimiento para "el grupo y la familia Joly". Fuentes ha recordado que el grupo, que hunde sus raíces en los principios que llevaron a la Constitución de 1812", ha recuperado recientemente la cabecera del diario económico El Conciso, y también ha puesto en valor la importancia del anuario de Grupo Joly, que "nos ha servido para medir Andalucía en datos". Sobre El Día, ha resaltado que "ha sido testigo y cronista de las profundas transformaciones que ha vivido la provincia y ha forjado una auténtica escuela de periodismo de calidad".

Raquel Montenegro: "Seguimos haciendo periodismo"

La directora de El Día ha incidido en que, desde sus inicios hace ya un cuarto de siglo, el diario "ha estado marcado por su cercanía al ciudadano, un perfil social y una apuesta por la cultura". Y esos mismos principios guían en estos momentos la que fue la quinta cabecera del Grupo Joly. "En un contexto de sobreabundancia informativa, desinformación y polarización creciente, la labor de los medios de comunicación resulta vital para transmitir y analizar una realidad poliédrica, que no puede verse reducida a un tuit o a simplificaciones malintencionadas", ha destacado Raquel Montenegro, quien ha subrayado la "mirada propia, cordobesa y andaluza" del rotativo.

También ha recordado cómo se ha transformado la profesión periodística en este tiempo: "Hace 25 años, el compás del periódico estaba marcado por la necesidad de llegar al quiosco con la información más fresca posible a primera hora de la mañana; ahora esa información se va desgranando durante las 24 horas del día en múltiples formatos y canales de difusión". Y, aunque todo ha cambiado, "lo fundamental sigue igual: seguimos haciendo periodismo, bajo esos mismos criterios de veracidad, rigurosidad y pluralidad".

Actuación de Mercedes de Córdoba y cóctel

La gala del 25º aniversario de El Día de Córdoba, que ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Universidad de Córdoba, el Cabildo Catedral de Córdoba, Kutxabank, Magtel, Azvi, Iryo, Fepamic y el Grupo Sercolu, ha incluido la actuación de la bailadora Mercedes de Córdoba. La artista ha rescatado instantes de algunas piezas de sus obras más relevantes, en las que ha mantenido un diálogo exclusivamente con la guitarra de Juan Campallo.

Para terminar, se ha ofrecido un cóctel. Entre los asistentes han estado los exalcaldes de Córdoba Rosa Aguilar y Rafael Merino; el delegado de Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; la subdelegada del Gobierno central, Ana López; el director general del Grupo Joly, Tomás Valiente; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno; el presidente de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo; el vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo; el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit; el vicepresidente de Magtel, Isidro López Magdaleno; la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz; el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Pareja; o el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, entre muchos otros amigos del diario.