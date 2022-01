El derrumbe de la casa en la calle San Acisclo sorprende a sus vecinos: "Todo ha quedado en un susto"

Era un martes cualquiera de enero. Antonia había salido al mercado como cada mañana y, pasado el medio día, ya estaba de vuelta hacia su casa. Todo parecía normal. Sin embargo, al asomarse al principio de su calle, se encontró con una alarmante sorpresa inesperada. Coches de policía, furgonetas de bomberos y ambulancias cortaban la calle San Acisclo y, con el estruendo de sus sirenas, alimentaban el interés de quienes pasaban por allí. Una de las casas de esta vecinal zona de Lepanto se había derrumbado en torno a las 12:45 de la mañana, como señala uno de los que estaban allí presentes en el momento del suceso.

"Me he librado del susto porque he salido esta mañana a la plaza y ha sido a la vuelta a casa cuando ya había pasado todo y me encontré que la calle estaba repleta de policías", señala Antonia, que reside justo enfrente del lugar donde ahora solo quedan restos. Desde su terraza, puede observar cómo los escombros han sepultado una gran viga de hierro. Ladrillos, la fachada principal con su puerta y un casco de albañil es lo poco que se puede rescatar de un siniestro que incluso horas después del suceso ha seguido llamando la atención de muchas personas que paseaban por el lugar solo para ver el derrumbe.

Como comenta esta vecina, se trataba de una obra que llevaba varios meses en proceso. "Venían dos o tres hombres por la mañana que parecían ser familia y luego por la tarde muchas veces no venía nadie", asegura a el Día la señora, que también destaca que se trataba de "la reforma de una vivienda antigua que llevaba muchos años vacía y que por eso la estaban restaurando".

Justo en el momento del derrumbe, la hija de Antonia, que también es vecina de la calle San Acisclo, estaba trabajando en el centro privado de educación infantil Mundo de Peques, que se encuentra a escasos metros del lugar del accidente. Pese al peligro, según asegura su familia, "los niños y ella escucharon el estruendo del derrumbe, pero estaban al final del todo y no se asustaron".

En una de las viviendas colindantes con la edificación que se ha derrumbado habita Francisco Torres. A la hora del accidente se encontraba en su domicilio, cuando, de repente, escuchó un sonido muy fuerte y al instante otro similar. Fueron dos estruendos intensos, aunque, como asegura el vecino, "tampoco fueron atronadores", pero sí que le dieron un susto bastante "inesperado".

"Después del ruido, salimos a la calle a ver si estaban bien las personas y no había incidentes graves. Al comprobarlo, volví a casa para asegurar que no había daños en la estructura y así es", señala Francisco, quien cataloga este incidente como "mala suerte", porque, aunque no "es un experto" en obras, insiste en que "no era una muerte anunciada; había que restaurar esa casa y por eso tenía vigas fuertes de hierro", por lo que "el derrumbe ha sido inesperado".

Eso sí, otros vecinos de la zona afirman que este tipo de accidentes pueden ocurrir cuando se restaura una casa antigua: "Había medio tejado estable y esta mañana estaban tirando un muro, quizás por eso ha cedido todo y se ha derrumbado", argumenta María Moya, vecina de la calle San Acisclo que asegura que la obra parecía tratarse de "algo privado" de lo que se estaba encargando la familia.

A la hora del suceso, la sorpresa se la llevó María cuando la llamaron por teléfono sus familiares para preguntarle si el derrumbe había sido en la casa que también se está construyendo junto a la suya y a varios metros del lugar del accidente. Sin incidentes en infraestructuras de la zona y con los tres obreros sanos que solo han tenido que lamentar algunos rasguños en uno de ellos, este suceso, como indica esta vecina, "solo ha quedado en un susto".

Hasta el lugar del incidente acudieron efectivos de los bomberos, además de sanitarios y agentes de la Policía Local y Nacional para evaluar los desperfectos ocasionados. El derrumbe apenas ha dejado a una persona herida leve, que fue atendida de manera inmediata en el lugar de los hechos.