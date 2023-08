Dos jóvenes denuncian una agresión homófoba en el barrio de la Viñuela de Córdoba

Dos jóvenes ha denunciado una agresión homófoba sucedida en la noche del pasado martes en el barrio de la Viñuela. La pareja caminaba por la calle Juan de Cervantes esquina con Conquistador Benito de Baños cuando desde la terraza de un conocido establecimiento de la zona comenzó a recibir insultos por su condición sexual.

Aquella noche, Andrés Sancho, de 32 años, y su pareja, de 21 y que vestía prendas asociadas al género femenino, habían estado en los jardines Elena Moyano (Madre Coraje), conocido como el parque de los Teletubbies, e iban en dirección Cañero.

Eran las 00:30, ya metidos en la madrugada del miércoles, cuando paseaban tranquilamente junto a otros tres amigos por la citada calle. Iban de la mano y se dieron un beso, como suele hacer cualquier pareja. Entonces, tres individuos que estaban sentados en la terraza de un conocido establecimiento del barrio comenzaron a insultalos y burlarse de ellos, según cuenta Andrés.

Los dos se quedaron paralizados "en plan, ¿qué está pasando?", señala el joven, que viendo que los agresores continuaban con sus ofensas les preguntó si tenían algún problema. "Sí, no queremos maricones", le contestaron. Entonces, Andres les dijo que el problema lo tenían ellos, que "estamos en pleno siglo XXI, la etapa de Franco ya pasó".

Los agresores seguían con sus descalificaciones hacia ellos y "el ambiente se fue calentando", así que el joven llamó a la Policía Nacional, que en diez minutos llegó al lugar y los agentes los atendieron "estupendamente". Entre otras cosas, les indicaron los pasos a seguir si querían poner una denuncia por esta agresión verbal. También fueron hasta el establecimiento para identificar a los tres hombres.

Debido a la situación, a la pareja de Andrés -que había llegado desde Barcelona a pasar unos días en Córdoba- le dio un ataque de ansiedad. Después, acudieron a la comisaría a presentar una denuncia.

A la pareja de Andrés no le había ocurrido nunca algo así, pero sí a él. Fue en 2021, poco después del asesinato homófobo del joven de 24 años Samuel Luiz en La Coruña. Él caminaba por la avenida Barcelona cuando tuvo "un percance verbal con un hombre que incluso se me abalanzó". Por suerte, había mucha gente en el lugar que lo paró e incluso estaba grabando lo que sucedía. Al percatarse, el agresor se marchó y la Policía no pudo identificarlo. Andrés puso denuncia, pero "no ha llegado a nada" porque no lograron localizarlo.

Las asociaciones Libérate y LGTBHI se han hecho eco de este suceso y han denunciado los hechos públicamente. Ambos presidentes se enteraron por la amistad que los une a Andrés, que los llamó nada más ocurrir estos hechos. Todo esto, con el objetivo de "dar visibilidad a que seguimos recibiendo este trato", asevera este joven cordobés.

"Estamos en el siglo XXI, cada uno puede estar con quien quiera, vestir como quiera y hacer lo que quiera mientras que no haga daño a nadie", concluye.

Desde las asociaciones Libérate y LGTBHI señalan que desde 2018, "los discursos de odio se han radicalizado en nuestro país y las agresiones contra el colectivo han ido en aumento, tal y como revela el último informe del Ministerio del Interior, que habla de un incremento del 70% en delitos de odio por orientación sexual o identidad de género".

"A pesar del incremento en este tipo de delitos, el informe revela que pocos se atreven a denunciar los delitos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Solo se denuncian dos de cada diez experiencias de odio sufridas por el colectivo LGTBI", finalizan.