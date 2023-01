¿Cuánto cuesta un seguro para patinetes en Córdoba? Con la nueva ordenanza serán obligatorios

La obligación de que los usuarios de patinetes cuenten con un seguro en Córdoba está cada vez más cerca. Tras la aprobación, en el pasado Pleno extraordinario del Ayuntamiento, de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) serán regulados en la ciudad.

En la ordenanza, entre otras cosas, el apartado que más destaca es el de la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para el caso de que sufran algún siniestro, así como el uso obligatorio del casco para circular por la ciudad o la prohibición de transitar por ciertas vías de uso peatonal, que están aún por definir. Con todo ello, los usuarios de estos vehículos, cada vez más populares y que se usan incluso para trabajar, están ya buscando las mejores opciones entre las aseguradoras.

El seguro para el patinete eléctrico no es nuevo en España, lo aplican ya en otras grandes ciudades, lo que facilita que ya existan planes y opciones en las compañías de seguros más populares del país para estos vehículos, opciones que van desde individuales hasta familiares y con coberturas que incluso pueden alcanzar los 600.000 euros.

Según recoge Seguro Patinete, que cuenta con la asesoría de Seguros Paz y Paz, actualmente se puede asegurar cualquier patinete eléctrico de tipo A: que no alcanza más de 25 kilómetros por hora, mide un metro de longitud y 0,60 de ancho, no pesa más de 25 kilos y tiene capacidad para un usuario, o B, que no supera los 30 kilómetros por hora, mide 1,90 metros y 0,90 de ancho y pesa menos de 40 kilos. Sin embargo, según la normativa municipal, en Córdoba no se podrá sobrepasar los 25 kilómetros por hora, lo que permite un patinete de tipo A.

Las coberturas de un seguro de responsabilidad civil incluye las obligaciones que debe asumir el conductor como consecuencia de los daños materiales y personales causados a terceros derivados de un accidente como un atropello o un choque.

Los planes y lo que incluyen pueden variar en función de la oferta contratada, pero la mayoría de los seguros que trabajan con estos patinetes ofrecen también cobertura por daños cuando pliegues y despliegues el patinete o durante la limpieza, por cortocircuitos, derrames o daños en la batería, en caso de avería mecánica, por la caída de objetos que transportas, en caso de caerte del patinete mientras circulas y rompas algo, cuando roces con el retrovisor u otro elemento del patinete o en caso de que se incendie o explote mientras lo usas.

El usuario que contrate el seguro deberá ser mayor de edad, según exigen la mayoría de aseguradoras, sin embargo, estos vehículos son ampliamente utilizados por menores, con lo cual el menor deberá figurar como asegurado en la póliza y como tomador una persona mayor de edad, sus padres o tutor legal, según explican. La mayoría de edad para el uso de patinetes eléctricos está regulada por cada Ayuntamiento, si se incumple se corre el riesgo de perder la cobertura. Además, el vehículo deberá adaptarse al peso, altura y la edad del conductor.

Los precios de los seguros pueden ir desde los 22 euros al año para uno básico e individual, hasta más de 94 euros por uno integral, que cubre daños al patinete por colisión o accidentes y hasta 500.000 euros de responsabilidad civil. Los precios han aumentado en los últimos meses por la inflación.

Con la aprobación de la ordenanza en el Pleno del Consistorio cordobés, por unanimidad y tras aceptar seis enmiendas de todos los grupos municipales, entrará en vigor cuando se publique en el Boletín de la Provincia. Los usuarios contarán con un plazo para adaptarse a la nueva realidad, en el caso del seguro hasta el mes de junio, y estará siendo vigilado por la Policía Local.