¿Cuánto cuesta una niñera en Córdoba?

Con la llegada del verano son muchos de los hogares en Córdoba los que se enfrentan a un verdadero rompecabezas. Miles de padres trabajan durante los meses estivales, sin embargo, los más pequeños de la familia han finalizado el curso y se encuentran en casa. Una de las soluciones, cuando los abuelos no pueden hacerse cargo de los nietos, es buscar un campamento de verano, como una de las opciones más económicas. No obstante, no todos encuentran una plaza estas colonias y, en este caso, ¿con qué otras alternativas cuentan las familias?

Según Eurydice, la red europea de información sobre educación, España continua en el ranking de países europeos con más vacaciones estivales en los colegios, con una media de 11 semanas. Ante este panorama, la mayoría de padres tienen que hacer auténticos malabares para conciliar con el cuidado de los hijos durante casi tres meses.

Algunas familias optan también por campamentos privados o colegios concertados que abren sus puertas durante el mes de julio. Los precios de estos servicios rondan una media de 100 a 200 euros por semana. No obstante, esta cifra puede alcanzar los 400 y 800 euros mensuales por hijo.

De todos modos, esta opción para el cuidado infantil tampoco cubre en todos los casos los horarios laborales de los padres, que en algunos casos se tratan de amplias jornadas. Para esta situación, pagar una personas que cuide de los niños hasta que los pares regresan del trabajo es otra de las alternativas elegidas por las familias cordobesas.

Pero, ¿cuánto cuesta contratar una niñera en Córdoba? Según el último estudio elaborado por Sitly, la plataforma internacional de cuidadoras infantiles con presencia en nueve países, la tarifa media de una niñera en España se ha incrementado hasta los 8,2 euros con respecto a los 7,44 por hora del año pasado. Córdoba se sitúa por debajo de la media nacional con 7,68 euros por hora de canguro, tomando como parámetros, para este precio medio, el servicio de una niñera que cuide a dos hijos, les ayude en los deberes y que sepa conducir.

Andalucía es la segunda comunidad más económica del país, detrás de Extremadura y Murcia.

Desde un euro en Bujalance, Espejo y Montemayor

Otras de las localidades de la provincia están muy por debajo de las tarifas medias del resto del país. Es el caso de Bujalance, Espejo y Montemayor, con un precio medio de un euro la hora, que es la cuantía más barata de toda la provincia.

En Montilla, por su parte, las familias pagan 2,25 euros la hora por este trabajo, seguido de los municipios de Cabra –2,50 euros– y Belmez, Benamejí, Espiel, Guadalcázar, Hornachuelos, Moriles y Valenzuela, a 2,75. Por su parte, Montoro y Pozoblanco se sitúan a 3,50 euros, también con un precio muy económico.

A un coste más elevado aparecen las localidades de Baena, Lucena, Posadas, Santaella y Villaviciosa de Córdoba, que alcanzan los siete euros, con lo que se sitúan por debajo de la media nacional.

Luque es, sin embargo, el municipio cordobés en el que los padres tienen que hacer un mayor desembolso, donde la hora para esta actividad es la más cara de provincia con un precio medio de nueve euros.

Eso sí, los precios varían dependiendo de la comunidad autónoma y del perfil de cada una de las trabajadoras para establecer una tarifa media. Su formación, experiencia y referencias son factores que modificarán el precio que cobra una canguro por hora.

No obstante, el precio por hora no es el único factor a tener en cuenta a la hora de contratar a una niñera. Aunque sólo trabaje unas horas para cuidar a los más pequeños, es obligatorio que el empleado esté dado de alta en la Seguridad Social e ingresar la cuota de cotización correspondiente mensualmente. El salario se debe negociar entre la cuidadora y los padres. Sin embargo, este sueldo nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, según el convenio de empleadas de hogar, donde están recogidas las niñeras y canguros.