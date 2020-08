CTA denuncia que el refuerzo en Servicios Sociales anunciado por PP y Cs supone "vender una realidad que no existe"

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha denunciado que el refuerzo de personal anunciado por el Ayuntamiento de Córdoba para el área de Servicios Sociales supone "vender humo y una realidad que no existe".

Con respecto a la convocatoria para cubrir cinco puestos de director en los centros de servicios sociales comunitarios, desde el sindicato han explicado que se trata de "regularizar la cobertura de estas direcciones" que desde muchos años, han asegurado, "están siendo ocupadas de forma temporal e irregular en muchas ocasiones por personal de los equipos de Trabajo Social".

"Simplemente, con esto lo que se hace es dar legalidad a un trabajo que ya se viene realizando desde lejos y que las personas que lo hacen lo van a seguir realizando, pero ya con un nombramiento, personal del Departamento de Servicios Sociales. Ahí no hay refuerzo ninguno", ha incidido CTA.

El sindicato ha acusado a la delegada del área, Eva Timoteo, de decir la verdad "a medias". En este sentido, se han referido a la contratación de seis psicólogos, seis animadores culturales, siete promotores de igualdad y tres técnicos superiores en informática. "Estas contrataciones no se pueden vender como un refuerzo para la plantilla del Departamento de Servicios Sociales. No suponen un cambio sustancial a la pérdida de personal que viene sufriendo desde años este departamento", han denunciado. Con ello, han recordado que los contratos serán de un máximo de nueve meses.

"La concejala, con estas afirmaciones, está vendiendo humo, una realidad que no existe en el área de Servicios Sociales", ha incidido CTA, que ha añadido que se trata de un departamento "con un déficit de personal preocupante a día de hoy y que con las jubilaciones previstas en los siguientes años, se va a quedar con la mitad del personal".

"Desde CTA vemos con indignación como el Ayuntamiento de Córdoba no apuesta en absoluto por los Servicios Sociales y lo demuestran con creces en la Oferta de Empleo Público del 2020 recientemente aprobada. Oferta en la que solamente se convocan tres plazas de nueva creación de trabajadores sociales porque el resto de plazas convocadas (13) están siendo ocupadas desde hace más de una década, en el mejor de los casos, por personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial", han apuntado.

Según CTA, para realmente reforzar el área de Servicios Sociales sería necesario cumplir con la tasa de reposición: "Eso sí que sería apostar por los Servicios Sociales y por un sistema público que pueda dar respuesta a la ciudadanía".

"Por favor, que no nos vendan ni a nosotros ni a la ciudadanía que están reforzando los Servicios Sociales porque no es así. Una vez más confunden e informan mal a la ciudadanía, venden humo y muestran unas soluciones que nada tienen que ver con la realidad a la que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras municipales y sobre todo que no sirven para paliar las necesidades que tienen los ciudadanos", han reprochado desde el sindicato.

Desde CTA, han finalizado, "vamos a seguir recordándole al Ayuntamiento y en concreto a la Delegación de Servicios Sociales que en vista de lo que hacen, no nos creemos sus cantos de sirena y que ante todo estamos para defender el sistema público. La ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras quieren buenos gestores que den soluciones y no lo que nos ofrecen de momento".