Arranca el cribado masivo en Vista Alegre para determinar el alcance real del covid-19 en Córdoba

Decenas de cordobeses hacen cola en el pabellón de deportes Vista Alegre desde las 09:00 de este martes para someterse a la prueba de antígenos, un testeo al que han sido llamadas 1.100 personas en la capital y con el que la Consejería de Salud y Familias pretende determinar el alcance real de la pandemia de covid-19 en la ciudad. Con los apenas seis grados centígrados de la primera hora de la mañana, los voluntarios más madrugadores llegaban a la puerta Oeste del pabellón, que por una jornada ha cambiado su dinámica de mochilas y ropa deportiva por los nervios, las prisas, las mascarillas y un ambiente de laboratorio.

En la cola hay gente de todas las edades, aunque parecen mayoría los que están entre los 30 y los 50 años, la horquilla en la que, precisamente, el covid-19 está más presente. "Todo se puede hacer mejor porque somos muy irresponsables", ha lamentado Lola Figueroa, una de las cordobesas que ha sido citada. "No pensaba que me fueran a llamar, pero quería hacerme el test. Tengo niños y trabajo de cara al público, con gente cercana que ha dado positivo pero con los que no he llegado a tener contacto", ha explicado. Y ha augurado que no le extrañaría que la Junta impusiera alguna restricción de movilidad en el puente de los Santos para evitar desplazamientos masivos como en el Pilar.

Rafael Pozo, un joven que también ha sido llamado, ha cuestionado no entender algunas de las medidas anti covid que se han adoptado, aunque ha confiado en los expertos. Sobre la prueba, ha dicho que le resulta "incómoda", aunque ha preferido hacérsela. A la cita también ha acudido Miriam Téllez, quien como casi todos conoce "casos cercanos" de personas que han dado positivo: "Quiero saber si lo tengo o si he estado en contacto".

El cribado se alargará hasta las 21:00 y el objetivo es determinar hasta qué punto el virus SARS-CoV-2 ha penetrado en la sociedad cordobesa de manera soterrada, sin dar la cara. Y es que la ciudad ha sumado 827 en los últimos siete días y 1.621 en las pasadas dos semanas, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El índice es ya de 497,7 casos por 100.000 habitantes, al borde de los 500 que las autoridades sanitarias marcan como límite para adoptar medidas restrictivas.

Someterse a la prueba tiene carácter voluntario, aunque el resultado será mucho más representativo y certero para la ciudad cuanto más gente acuda al llamamiento. Los test que se realizan son los de antígenos y los resultados se conocen en apenas 15 minutos. Los seleccionados han recibido un SMS para acudir a la cita.

"Desde el Ayuntamiento vamos a velar por el estricto cumplimiento de la legalidad. Se actuará con contundencia cuando se alteren las normas establecidas", incidió el lunes el alcalde, el popular José María Bellido, quien pidió a los cordobeses que "llamen a la Policía" si perciben algún incumplimiento de la norma. Las patrullas de la Policía Local, de hecho, han empezado a poner las primeras multas en la madrugada de este martes.

El otro cribado poblacional que ya anunció Salud la semana pasada tendrá lugar en Aguilar de la Frontera. En este caso, las pruebas se realizarán en el polideportivo municipal de la localidad de 15:00 a 20:00, el miércoles 28 y el jueves 29; se ha seleccionado a una muestra de 430 habitantes. Una vez conocidos los resultados totales, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto impacto de Córdoba hará una valoración de riesgo específica para cada uno de los municipios.