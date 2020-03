El riesgo del coronavirus deja sin prácticas al alumnado de Medicina y Enfermería de Córdoba

La Consejería de Salud y Familias ha suspendido de manera temporal y, hasta nuevo aviso, todas las prácticas del alumnado de los grados del área de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba -Medicina, Enfermería y Fisioterapia- en prevención a los casos de coronavirus.

Se trata de una decisión que se aplica desde este 3 de marzo y que, solo en el caso de la Universidad de Córdoba va a afectar a cerca de un millar de alumnos que realizan estas prácticas en centros de salud y en el Hospital Reina Sofía. Según la información a la que ha tenido acceso el Día, en todas las prácticas "se incluyen rotatorios, prácticum e incluso sesiones clínicas que tengan lugar en el Hospital". Los que se quedan fuera de esta medida son los alumnos del grado de Fisioterapia que realicen sus prácticas en clínicas privadas.

El departamento que dirige el cordobés Jesús Aguirre, además, ha lanzado una nota informativa en la que explica que "se ha acordado restringir, para favorecer la contención de posibles contagios, los permisos de asistencia a estos eventos hasta mejoría de la situación actual".

Junto a la retirada de las prácticas, Salud también ha decidido suspender todas las acciones formativas presenciales organizadas en los propios centros sanitarios.

No obstante, aclara que en el momento que se normalice la situación epidemiológica se notificará el inicio de los distintos procedimientos relacionados con la participación en acciones formativas presenciales.

En la nota, Salud explica también que "todo lo que sean reuniones internas que no supongan afluencia de personas no habituales al centro sanitario se pueden mantener, por otro lado, eventos que conlleven asistencia de personal que no trabaje en el centro sanitario deben aplazarse".

"Las reuniones de formación de residentes que se entiendan como imprescindibles y no se puedan mantener por metodología no presencial se han de realizar fuera de los centros sanitarios. Todo lo que suponga incrementar la circulación, no imprescindible, de personas dentro de los centros sanitarios incrementa el riesgo de contagio", anota y aclara que el resto de los permisos y licencias que no están relacionadas con la formación Continuada no se ven afectadas por estas indicaciones.

En ámbito no sanitario, o sea, fuera de los centros asistenciales, las directrices las marca el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por lo que Salud señala que "quedamos supeditados a sus recomendaciones".

¿A quién afecta también esta medida?

En la misma nota, Salud explica que el ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, eliminación de residuos, etc.).

"Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las organizaciones evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias", subraya.

En esta línea, aclara que cualquier medida de protección y prevención hacia el trabajador, haciendo hincapié en la importancia de la higiene de manos, "debe garantizar su seguridad frente a aquellos riesgos para la salud o la seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo".

Salud añade que la información y la formación son fundamentales en la protección de las personas en contacto con casos en investigación o confirmados y en aquellos que presentan riesgo de exposición al virus y pone de manifiesto que "hay que tener presente que la dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas susceptibles de contacto directo o indirecto con el paciente".