El coronavirus deja sin viajes a Italia a los institutos de Córdoba

La alarma tras los casos de contagios y muertes por coronavirus en Italia está afectando de lleno a los centros educativos cordobeses. Por el momento, varios institutos de Secundaria han confirmado ya que cancelan los viajes programados hacia este país, hasta tal punto que uno de ellos ya se encuentra en Italia y está tramitando su vuelta inmediata. A día de hoy, alumnos de Bachillerato del Virgen del Carmen se encuentran en tierras italianas y, en principio, tenían previsto volver el 28 de febrero. Además, los institutos Séneca y Guadalquivir han suspendido sus desplazamientos, así como el Medina Azahara

Este último centro, ubicado en Ciudad Jardín, tenía previsto realizar un viaje el próximo 15 de marzo a la provincia de Cremona. No obstante, el instituto ha decidido cancelar el desplazamiento, en el que irían siete alumnos, para evitar la exposición al Covid-19. La viabilidad del resto de viajes similares dependerá de las indicaciones que se den desde la Unión Europea, aunque todo apunta a que durante esta semana se irán suspendiendo las excursiones previstas al país transalpino, alguna de ellas enmarcadas en el programa Erasmus.

La situación podría afectar a los centros que participan en programas de intercambio con Italia, como los institutos Góngora y Trassierra, o todos aquellos que hayan planificado una visita. En estas fechas, muchos grupos de Bachillerato realizan sus viajes de fin de curso y este país es un destino habitual. En cuanto al instituto Maimónides, que también tiene un viaje programado, está pendiente una reunión con las familias para decidir la mejor opción, entre las que se puede incluir la cancelación.

Por su parte, el Ministerio de Educación italiano ha emitido un comunicado en el que ha especificado que entre las medidas de contención del coronavius se contemplan los viaje educativos. En concreto, ha señalado que "a la espera de la adopción formal de la ordenanza prevista por el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, por razones de precaución, los viajes educativos deben suspenderse" desde el pasado domingo 23 de febrero. Esta circular está llegando ya a los institutos cordobeses, por lo que en los próximos días se podrían ir sucediendo las cancelaciones. Además del brote de coronavirus, la actividad lectiva en los centros italianos de intercambio está suspendida, así como la entrada a muchos espacios culturales.

Desde la Asociación de Agencias de Viajes, su presidente, Antonio Caño, ha apuntado que, aparte de los centros educativos, un total de 25 particulares han anulado los viajes previstos al mismo país durante el puente de Andalucía. El dirigente ha reconocido que "no es habitual" que se caiga el 10% de los viajes programados en la misma semana que se van a hacer, en especial en una fecha en la que se prevé con tanta antelación. También ha expuesto que el impacto de las noticias sobre el coronavirus sobre la planificación de viajes "aún no se puede ver con exactitud, porque es muy reciente".

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España recomienda mantener precauciones similares a las que se toman en los caso de gripe común. Estas medidas contemplan un buen control de la higiene personal, evitar el contacto y la proximidad con personas que presenten síntomas, aunque en España aún no se ha confirmado ningún caso.

Para los viajes, desde Sanidad se hace hincapié en la importancia de acudir a un centro de vacunación, donde se realiza una formación para evitar contagios durante el viaje en aspectos como la higiene y la seguridad alimentaria. De haber desarrollado complicaciones relacionadas con el virus, se debe extremar las medidas de higiene y buscar atención médica.

Testimonio desde Italia

El estudiante de la Universidad de Córdoba (UCO) y colaborador de el Día, Javier Sánchez, se encuentra realizando una estancia Erasmus en Roma, con lo que vive la evolución de las noticias desde dentro. Sánchez ha argumentado que desde la capital “se sabe poco y están aconsejando medidas que no se están llevando a cabo”.

En el país las informaciones surgen con el paso del tiempo. Actualmente, las cifras se elevan a las seis muertes confirmadas, con más de 230 contagios. Ante esto, las autoridades “han cerrado todo” para reducir los puntos de posibles contagios, lo que conlleva que “en la calle haya poca gente, se sale para ir a comprar”.

En el caso de tener síntomas que puedan estar relacionados con el virus “tienes que avisar y no puedes salir”, algo que se complica “si vives solo y tienes que ir a comprar”, por ejemplo, por lo que las medidas en principio no son suficientes para evitar la expansión. El gobierno también ha propuesto controles en los vuelos, “pero no lo están haciendo con mucho rigor”.

El punto de mayor riesgo por el momento es la zona norte del país. En concreto, en Roma solo se han detectado tres casos que se corresponden “con tres asiáticos que venían en crucero”, pero están controlados. Las muertes se están produciendo en casos de personas de avanzada edad y que presentaban otro tipo de complicaciones.