Coronavirus: Córdoba vuelve a rozar los 3.000 casos activos

Córdoba se mantiene por quinto día consecutivo por debajo de los 3.000 casos activos de coronavirus. Eso sí, la cifra en la provincia vuelve a acercarse a esa barrera tras un par de jornadas en las que los contagios han superado a las altas médicas, dejando el total actualmente en 2.993. Estos son los cordobeses que en estos momentos tienen capacidad para contagiar el virus SARS-CoV-2 a otros.

Este ligero ascenso de los casos activos es la consecuencia directa de un frenazo en la notificación de personas curadas en relación a los contagios, que pese a todo siguen estabilizados por debajo de los 200 que fueron la nota común la pasada semana. Este miércoles 30 de junio, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) anota 168 positivos, una veintena más de los sumados hace siete y 14 días. Entre ellos, con seguridad, hay alguno de los siete diagnosticados a alumnos al regreso de su viaje a Mallorca, y que contando a los que permanecen allí suman 41 contagios.

De esta manera, desde que la pandemia del covid irrumpió en nuestro país en marzo de 2020, el número de contagiados total en Córdoba asciende ya a 56.900, si bien atendiendo solo a los diagnósticos mediante PCR y pruebas de antígenos de última generación, la cifra baja hasta los 56.442.

Lo que también sigue creciendo, afortunadamente con mucha lentitud, es el número de fallecidos. Salud ha comunicado este último día de junio una nueva muerte, con lo que son ya 973 los cordobeses que han perdido la vida de manera oficial como consecuencia del virus. Es el quinto día consecutivo en el que Córdoba tiene que lamentar el deceso de uno de sus vecinos.

En la otra cara de la moneda están las personas que ya han superado la enfermedad y han recibido el alta médica. La cifra, con todo, se ha resentido este miércoles quedando por debajo del centenar (89), si bien son ya 52.934 los cordobeses que se han curado del SARS-CoV-2.

El último dato significativo que aporta el IECA en su más reciente actualización hace referencia a los ingresos hospitalarios. En las últimas 24 horas, cuatro pacientes han tenido que ser hospitalizados, y otros cuatro -no necesariamente tienen que ser las mismas personas- han requerido asistencia en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, desde marzo de 2020, el dato asciende a 4.678 y 585, respectivamente.

Pese a estos datos, la presión hospitalaria mejora respecto al día anterior. Y es que ahora son 69 personas las que se encuentran ingresadas en algún centro de la provincia, seis menos que en las 24 horas previas, de las que 21 se mantienen en la UCI.

El 41,5% de los cordobeses tienen la pauta completa

En cuanto a la campaña de inmunización, en Córdoba se han administrado 11.780 dosis de la vacuna en la última jornada, de cualquiera de los cuatro fármacos autorizados (Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Janssen), lo que eleva el total hasta las 761.876.

Esto ha tenido un especial reflejo en el aumento de los cordobeses inmunizados ya con la pauta completa, que son ya 324.430, tras sumar 6.133 respecto al recuento anterior. En porcentajes, es ya el 41,5% de la población total de la provincia, cifra que sube hasta el 49,1% mirando solo a la población diana, que son los mayores de 16 años. En Andalucía, estos porcentajes bajan hasta el 37,5% y el 44,9%, respectivamente.

Además, 140.091 personas están a falta de un pinchazo para completar su pauta, lo que viene a ser el 17,9% de los habitantes de Córdoba. Sumando ambos parámetros, en la provincia hay 464.521 personas con al menos una dosis de la vacuna ya puesta, lo que eleva el porcentaje hasta casi el 70% de la población.

Ante estos números, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha destacado que "el ritmo de vacunación es muy bueno" y se ha mostrado contrariado por el anuncio del Gobierno de España de que reducirá el envío de dosis a Andalucía: "Pedimos que no se frene. Hemos demostrado que estamos capacitados para administrar ese número de vacunas y pedimos que no se nos penalice, eso no puede ser un obstáculo".