Coronavirus Córdoba: Toda la provincia entra en fase 4 de alerta excepto la zona Norte

A partir del próximo martes 10 de noviembre, toda la provincia de Córdoba, a excepción de la zona Norte (Guadiato y Los Pedroches), entrará en la fase 4 de alerta por el coronavirus, según lo informado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Esto supondrá aplicar restricciones aún más duras en el territorio afectado, concretamente, las que ya se aplicaban en el Distrito Sanitario Sur desde hace varias semanas. Eso sí, en toda la provincia, sea cual sea su nivel de alerta, se aplica el cierre perimetral de municipios, se aplica el mismo toque de queda (de 22:00 a 7:00) y se cierra el comercio no esencial a las 18:00.

En cuanto a las medidas que se aplicarán ahora en aquellos sitios con nivel 4, esto es, Distrito Sanitario Guadalquivir, Distrito Sanitario Sur y Córdoba capital, son las siguientes.

Hostelería: las discotecas continuarán cerradas. En los locales de salas de apuestas el aforo será del 40% y no podrá haber más de seis personas en cada mesa de juego. En los bares y restaurantes, el aforo será de un 30% en el interior y de un 75% en la terraza, mientras que el consumo en barra está prohibido. En las mesas no puede haber más de seis personas y entre esas mesas debe haber, como mínimo, metro y medio distancia.

En cuanto a celebraciones: en las ceremonias civiles el aforo deberá de ser del 30% (ya sea en un sitio cerrado o al aire libre) y todos los asistentes deberán permanecer sentados. Si una boda se celebra en un restaurante normal, la normativa que se seguirá es la aplicada a la hostelería. Si es en un salón de bodas o en un cortijo privado, el aforo es del 30% sin que se supere en ningún caso las 30 personas en recinto cerrado y las 50 en abierto. Las mesas que se conformen, además, no podrán estar ocupadas por más de seis invitados.

Con respecto a los velatorios y los entierros: el máximo será de 15 personas al aire libre y de seis en sitios cerrados, excepto si todos son convivientes.

Las residencias de estudiantes tendrán las zonas comunes al 30% con comedores acogiendo a un máximo de 75 alumnos en caso de que sean interiores y 100 en exteriores. Están totalmente prohibidas las visitas a estos espacios.

Instalaciones deportivas: el aforo será del 40%, tanto en exterior como en interior. Los eventos, como un partido de fútbol, no tendrán público. En academias de baile el aforo será el mismo, del 40%, al igual que en las piscinas. Si el deporte no es federado no se podrá realizar si no se garantiza la distancia mínima de seguridad y, en cualquier caso, los grupos no podrán ser de más de seis deportistas.

Los establecimientos de ocio infantil tienen que cerrar y no se pueden celebrar ferias, fiestas o verbenas.

Por último, en espacios como peñas o asociaciones gastronómicas, el aforo será del 30 % y debe guardarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Estas medidas, que ya se aplican en 28 municipios de la zona Sur de Córdoba, se aplicarán en la capital y la zona del Guadalquivir. Este es el listado de localidades de Córdoba donde se aplicará el nivel 4 de alerta.