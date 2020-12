Coronavirus: Córdoba roza ya las 500 muertes por covid en una jornada con más de 90 casos nuevos

Córdoba roza ya el medio millar de muertes por coronavirus desde que comenzara la pandemia. Todo ello después de que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) haya informado de un nuevo fallecimiento a causa del covid-19.

A pesar de que la cifra no es alta, el hecho de que los decesos no paren de crecer no es, ni mucho menos, una buena señal. Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias, ya son 496 las personas que han perdido la vida en la provincia de Córdoba a causa de complicaciones derivadas del covid-19.

Esta segunda ola ha sido mucho más mortífera que la primera. Apenas ha habido días, desde el mes de octubre, en los que Córdoba no haya sumado nuevas muertes. La cifra se congeló por última vez el 5 de diciembre, aunque parece ser que fue un espejismo que llegaba tras más de 40 días de aumento. Aunque ahora mismo se está muy lejos de las peores jornadas de la segunda ola, donde se llegaron a contabilizar hasta 15 muertos diarios, lo cierto es que este dato es la peor cara de un virus que todavía está muy lejos de desaparecer.

Además, tras un par de días con aumentos diarios que bajaban del medio centenar, la provincia suma hoy otros 91 contagios de coronavirus. Estas últimas semanas, en las que ya han comenzado a percibirse los beneficios de las medidas restrictivas, ha habido un descenso claro de los contagios, aunque también se han visto muchos altibajos en esta curva.

En cualquier caso, en Córdoba ya se han contagiado 24.896 personas de covid-19, incluyendo en este dato todos los métodos para detectar el virus (PCR, antígenos, serológico y test rápidos).

Con respecto a los ingresos, el total se eleva ya a 2.353 en lo que va de pandemia. En las últimas horas, Salud ha evidenciado nueve hospitalizaciones nuevas, de las cuales todas han sido en planta, ya que los datos de las unidades de cuidados intensivo (UCI) no varían. En este caso, han sido 243 las personas que han requerido ser hospitalizadas en cuidados críticos durante esta pandemia en Córdoba.

El último indicador, pero no por ello menos importante, es el de los curados, que lleva varios días creciendo a un ritmo altísimo, cuando en otras ocasiones apenas presentaba cambios y si los había no eran muy significativos. Salud ha confirmado el alta de 354 personas en las últimas horas, lo que eleva el número de recuperados a 19.178 personas.

Todas estas cifras permiten concluir que a día de hoy y, de forma oficial, hay en la provincia de Córdoba 5.222 casos activos, es decir, 5.222 personas con capacidad de transmitir el virus.

Las tasas

Las tasas que reflejan la incidencia acumulada durante los últimos 15 días continúan a la baja en todos los distritos sanitarios de la provincia. Ahora mismo, en Córdoba solo hay dos municipios que tengan una ratio por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que son Belmez (718) y El Guijo (1.690).

En cuanto a las tasas por distritos (la media de la provincia es de 146), en la capital es de 165, en la zona sur de 116, en el Guadalquivir 136 y en el norte 185.

Crece, además, el número de municipios que mantiene su tasa de incidencia acumulado a cero. Estas localidades son Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente-Tójar, La Guijarrosa, Luque, Palenciana, Bujalance, Cañete de las Torres, Guadalcázar, Obejo, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, Villaharta, Los Blázquez, Conquista, Fuente la Lancha, La Granjuela, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso.