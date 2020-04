Coronavirus en Córdoba: La UCO se decanta por la evaluación continua de su alumnado

Las clases presenciales en la Universidad de Córdoba (UCO) no volverán a ser una realidad hasta el próximo mes de septiembre. Sin embargo, las clases siguen de manera telemática para su alumnado y para su profesorado y también las evaluaciones. Ante la imposibilidad de hacer los exámenes de manera presencial, en el seno de la UCO se han decantado por la evaluación continua.

Esta es la medida que se ha acordado en el consejo de gobierno de la institución académica, que se ha celebrado de manera telemática y con carácter de extraordinario, dada la crisis del coronavirus. El acuerdo, además, recoge una serie de recomendaciones generales al profesorado a la hora de seleccionar las alternativas de evaluación online para los instrumentos previstos en las correspondientes guías docentes.

Entre ellas, se recuerda que no se contempla la posibilidad de realizar la evaluación de forma presencial y, por ello, se recomienda, en la medida de lo posible, priorizar la evaluación continua para medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes y no dejar la evaluación dependiente de una sola prueba final.

Asimismo, se solicita informar al estudiantado sobre el procedimiento de realización de la evaluación. En este sentido, se le comunicará la ponderación de cada una de las herramientas de evaluación, así como la calificación de las distintas actividades que se soliciten. Los estudiantes mantienen su derecho a la revisión de las calificaciones. La fecha y hora de la revisión, así como los mecanismos para su realización serán anunciados por el profesorado al comunicar las calificaciones.

El acuerdo, además, recuerda que la UCO dispone de una serie de herramientas para la docencia y evaluación del alumnado, tales como la comunicación virtual -chat y videoconferencia para una comunicación sincrónica en tiempo real o foro para la comunicación asincrónica-, el seguimiento de la participación del alumnado en las actividades formativas y la evaluación, como cuestionarios en línea y herramientas de autoevaluación.

También recoge una serie de consideraciones para el profesorado. Así, en el caso de que se opte por mantener como instrumento de evaluación la realización de un examen, se recomienda que su ponderación en la calificación final no supere el 40%. En cualquier caso, su ponderación no podrá ser mayor del 50%. La calificación de pruebas parciales de carácter eliminatorio superadas por el estudiante podrá contribuir a la calificación final dentro del porcentaje asignado al examen final. Por ello, la calificación final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos por el profesor, no teniendo ninguna de ellas carácter eliminatorio.

Además, los estudiantes que acrediten, para todas las asignaturas en las que estén matriculados, la imposibilidad de ser evaluados en la modalidad de evaluación continua (atención a personas dependientes, motivos laborales, o situaciones similares) podrán solicitar la evaluación mediante examen antes del 7 de mayo de 2020. Esta solicitud se tramitará a través del Centro/Consejo Académico de Máster, que recabará de los profesores implicados toda la información necesaria para la realización del examen (fecha, hora y tipo de examen). Los criterios de puntuación de estas pruebas, en este caso, seguirán los marcados en las guías docentes para docencia presencial.

La UCO también especifica que los métodos de evaluación online serán de aplicación para la primera y segunda convocatoria ordinaria de las asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales del curso académico 2019-2020. En el caso de que se programe examen, este se realizará en las fechas y horario previstos para la asignatura en el calendario académico aprobado por el centro, dentro de los periodos oficiales recogidos en el calendario académico oficial de grado y máster para el curso académico 2019-2020.

La institución académica, además, recomienda al profesorado que planifique la realización de las actividades de evaluación dentro del tiempo disponible para el trabajo del alumnado, de forma coherente con los créditos de la asignatura -25 horas por crédito incluyendo todas las actividades y trabajo del alumno- y coordinadamente con el resto de las asignaturas del curso.

Otras de las peticiones que lanza es que se establezcan "procedimientos suficientemente flexibles y adaptados para estudiantes con necesidades especiales y aquellos en situación de carencia técnica/tecnológica para llevar a cabo esta actividad virtual" y que también se dispongan de alternativas para hacer frente a las dificultades que puedan surgir derivadas de problemas de conectividad, así como salvaguardar el rigor de las pruebas que se realicen, confiando en el compromiso e implicación del alumnado.