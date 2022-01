Los cordobeses le piden a 2022 salud: "Que se vaya el covid"

Día 1 de enero de un nuevo año y las 12 uvas ya son historia. Atrás se han quedado los cotillones, tirar petardos, ver el especial de José Mota con la familia o sorprenderse con el siempre extravagante vestido de Cristina Pedroche. Son solo unas horas de diferencia, pero se trata de un día bastante especial porque son muchos quienes aprovechan el cambio de fecha para plantearse nuevos retos. Por eso, los cordobeses no han dudado en darle los buenos días a 2022, aunque no todos de la misma forma.

Y es que este inicio de año ha dejado muy buen ambiente por las calles de Córdoba. Los culpables de ello han sido el sol y las temperaturas más propias de primavera que del frío mes de enero. "Hemos salido con los niños porque hay que aprovechar el buen tiempo", ha comentado Antonio Jesús Burrueco, quien ha salido a pasear por la mañana por el Centro con sus tres hijos "para que se cansen". Embobados con los títeres del pequeño teatro ubicado en el bulevar de Gran Capitán llamado Las aventuras Peneque el Valiente, a los más pequeños no les interesa tanto el cambio de año, sino "que los Reyes Magos vengan cuanto antes", como ha reconocido una de las niñas.

Cuando hay sol, por supuesto, lo que más pega es tomarse algo fresquito en una terraza. Por eso, aquellos bares que no se han tomado el día libre han tenido sus mesas y sillas ocupadas. En la plaza de la Corredera, seis jóvenes ya asomados a la edad adultos no han desaprovechado la oportunidad de nutrirse de vitamina D: "En Nochevieja nos portamos bien y no salimos; no nos liamos y solo nos tomamos los cubatas en casa", señala José Cano, que ha venido desde Barcelona junto a sus amigos Cristina, José Manuel, Antonio, Mireia y Raquel para visitar a la familia durante varios días.

Otros se han portado peor y han acabado la Nochevieja desayunando churros con chocolate. Un after calórico con el bocado más tradicional con el que terminar un fin de año en condiciones. Joaquín, Luis, Antonio y Blas rebañaban las tazas de chocolate antes de marcharse a casa a dormir. "Hay miedo al covid, pero no podíamos perdernos otra Nochevieja más y hemos hecho una fiesta entre los amigos íntimos y después del desayuno toca descansar", señala Antonio, que espera que para este 2022 "todo vuelva a la normalidad de antes de la pandemia de una vez".

El primer día del año es de celebración, de resaca o de descanso. Por eso las tiendas han dejado atrás la campaña navideña por un día cerrando sus puertas, al igual que los museos y los bares. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que los turistas visiten Córdoba, como ha sido el caso de Sergio Galindo y Sandra García, una pareja que ha venido desde Alicante para conocer los encantos de la capital por primera vez. "Hemos visitado la Judería, la Mezquita, el Puente Romano y la ribera y seguiremos de turismo hasta mañana que nos vamos", asegura Sergio, que agradece empezar el año con un tiempo tan primaveral y un "solecito tan bueno".

Por las zonas más emblemáticas de la ciudad, la gente no ha parado de pasear de un lado para otro con looks casi veraniegos: se han podido ver camisetas de manga corta, abrigos cargados bajo el brazo o chaquetas dobladas con cuidado. Un placer para cualquiera que visite Córdoba, como Andrei, que junto a su mujer y sus dos hijas han venido desde Rumanía para conocer la ciudad durante tres días y lo que más le está sorprendiendo es "el sol en pleno mes de enero".

Algunos negocios no han podido evitar abrir este 1 de enero. Y es que el buen tiempo y la llegada de turistas es una ocasión que no pueden dejar pasar porque son su principal objetivo. En la tienda de souvenirs San Rafael, en la plaza del Triunfo, las encargadas María y Manuela, que han pasado un año repleto de restricciones que han perjudicado mucho a sus ventas, esperan que en 2022 tengan "salud" y que vuelva "la alegría para que se mueva la gente" y así vengan a Córdoba extranjeros y no tengan que "sobrevivir" solo del turista nacional.

Ese deseo parecen compartir también Carlos Martínez y su hija Carlota, que sueñan con que para 2022 tengan "salud, se vaya el covid y haya alegría", como comenta Carlota mientras disfruta de un agradable paseo por la ribera. Propósitos y metas que en un primer día de año todos desean y que el tiempo dirá si acaban cumpliéndose. Mientras tanto, 2022 ha inaugurado su temporada con un clima excepcional que los cordobeses han aprovechado dando una vuelta con la familia, tomando una caña con los amigos o practicando deporte al aire libre.