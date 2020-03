Una obra del cordobés Efraim Ortega homenajea a la mujer en el sector del ferrocarril

El artista cordobés Efraim Ortega ha sido el encargado de la realización de la escultura homenaje a la mujer trabajadora con la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha celebrado el 8-M.

Seleccionada entre varias propuestas, ha sido colocada en la estación Joaquín Sorolla de Valencia y ha sido inaugurada este viernes por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y por la presidenta de Adif, Isabel Prado.

La convocatoria ha tenido como objeto visibilizar la labor de la mujer en un ámbito históricamente ejercido por hombres con la creación de una escultura original, que sirve como homenaje y reconocimiento a la labor de las mujeres en el ferrocarril español.

La pieza está realizada con tecnología de impresión 3D, resinas y materiales tradicionales como el hierro o la madera. La escultura representa una mujer sentada sobre un vía en posición vertical a modo de escalera, simbolizando cada peldaño los derechos conseguidos en el ámbito laboral.

Efraim Ortega (Córdoba, 1985) es artista de de formación autodidacta. Ha participado en numerosas ferias siendo premio al mejor artista de la Feria Internacional Marte 2018 de Castellón. Seleccionado en Hybrid Art Fair 2018 Madrid, Feria Art and Breakfast 2016 Málaga, We are Fair 2015 Madrid o premio comisariado al mejor stand en feria SACO Art fair 2017 de Sevilla.