Córdoba, entre las provincias donde más personas se sienten solas

Estatua de un anciano solo en un banco en Málaga, instalada para concienciar sobre la soledad no deseada

Personas que sufren una separación, cuidadores sin relevo o quienes, a pesar de tener familia, se sienten solos. La soledad no deseada es un fenómeno con múltiples caras que afecta a una importante parte de la población y que en Andalucía es especialmente llamativo en Córdoba y Málaga. Así lo destaca un estudio de la Fundación Social Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, que remarca además que este fenómeno no tiene edad y afecta a todo tipo de personas.

En un momento en que España avanza para que el 16 de diciembre sea reconocido como el Día Internacional de la Soledad no Deseada, ambas instituciones han presentado el Mapa Nacional de la Soledad no Deseada, elaborado a partir de los datos del Teléfono Dorado, un servicio gratuito y confidencial creado hace 30 años por Mensajeros de la Paz que en tres décadas ha recibido más de 7,2 millones de llamadas.

Andalucía, en el epicentro de la soledad

La soledad no deseada tiene un marcado acento territorial: cambia según la estructura demográfica, la vida urbana o la despoblación rural. La ausencia de lugares de encuentro, actividades sociales y redes comunitarias refuerzan la sensación de invisibilidad.

El Teléfono Dorado recibió en 2024 un total de 5.536 llamadas procedentes de la comunidad autónoma de Andalucía (el 19,7% del total), que combina dos realidades que agravan el aislamiento: amplias áreas rurales envejecidas y entornos urbanos donde muchas personas carecen de una red familiar cercana. De hecho, la radiografía territorial en Andalucía señala a Málaga y Córdoba como los principales focos de aislamiento emocional en la región; mientras que Jaén y Almería presentan una incidencia significativamente menor, reflejando una menor visibilización o demanda de ayuda frente a la soledad.

¿Cómo afecta por edades?

Si bien se suele asociar la soledad a las personas mayores, los datos revelan una transformación generacional en Andalucía, remarcan las entidades que han elaborado el estudio. El fenómeno afecta con fuerza a todos los grupos de edad:

• Generación Z y Millennials: Cada vez son más los jóvenes que buscan en el Teléfono Dorado una voz amiga capaz de escucharles de verdad. Su soledad suele aflorar tras una ruptura, al mudarse a otra ciudad o perder los vínculos familiares. Muchos reconocen sentirse abrumados por la hiperconexión digital, pero sin nadie real con quien hablar. Esta realidad queda reflejada en el mapa de la soledad: los Millennials representan el 10,5% de los casos atendidos, mientras que la Generación Z supone el 3% del total.

• Generación X y Boomers (40-65 años): En estas generaciones, la soledad se manifiesta sobre todo como un silencio persistente, a menudo vinculado a la separación, la inestabilidad laboral o la responsabilidad de cuidar a padres mayores. Muchas personas de este grupo expresan cómo, tras años volcados en la familia y el trabajo, ahora se sienten solas incluso en casa. Los Baby Boomers concentran el 41,5% de los casos registrados por el Teléfono Dorado, y la Generación X supone un 23% del total.

• Mayores de 65 años: Precisamente en Andalucía no es el grupo más numeroso al constituir el 22%. Hay quien llama tras perder a su pareja, quien siente que ya no cuenta para sus hijos, o quien simplemente necesita hablar cada día para combatir el silencio.

Por otro lado, la soledad no deseada golpea con especial fuerza a las mujeres, que en la comunidad andaluza representan el 58,4% de quienes buscan apoyo emocional. Muchas son viudas o separadas, con mayor esperanza de vida y una carga histórica de cuidados que, en la vejez, se convierte en una ausencia de redes propias.

El perfil de la persona sola

Los datos del Teléfono Dorado a nivel nacional revelan que en nuestro país la soledad no deseada está estrechamente ligada a la situación vital:

• Convivencia: La mayoría de los españoles que buscan acompañamiento viven solos (64%), mientras que apenas un 2% comparte el hogar con sus hijos. La ausencia cotidiana de compañía es, en muchos casos, el detonante del malestar emocional.

• Clase social: Un 51% se identifica como clase media y un 27% como clase baja. La soledad no depende del nivel económico, pero la falta de recursos suele dificultar aún más el acceso a actividades, espacios comunitarios o redes de apoyo.

• Nivel educativo: El 45% cuenta con estudios secundarios, el 39% con formación primaria y solo un 7% con estudios superiores. La soledad atraviesa todos los niveles educativos, mostrando que no es un fenómeno ligado a la preparación académica.

• Estado físico y emocional: Cuatro de cada diez personas mencionan dolencias físicas persistentes, mientras que un 23% reconoce síntomas de depresión y un 11% ansiedad o angustia. La salud y la soledad mantienen una relación estrecha y bidireccional: una alimenta y agrava a la otra.

• Necesidades expresadas: La mayoría reclama actividades, talleres, centros de día y espacios de encuentro que permitan relacionarse y crear vínculos reales. Lo que buscan, en esencia, es un lugar donde volver a sentirse parte de algo y no invisibles.

¿Qué es el Teléfono Dorado?

El Teléfono Dorado (900 22 22 23) es un servicio gratuito y confidencial de escucha activa y acompañamiento emocional, gestionado por la Asociación Edad Dorada–Mensajeros de la Paz desde 1995. Su objetivo es combatir la soledad no deseada en España, ofreciendo apoyo, compañía y orientación a personas de todas las edades que se sienten solas o aisladas. Este proyecto pionero cuenta con un equipo de voluntarios especialmente formados, y a lo largo de casi 30 años ha atendido más de 7,2 millones de llamadas procedentes de toda España.

El Teléfono Dorado es hoy un referente nacional en la lucha contra la soledad, proporcionado tanto ayuda inmediata como inspiración para la creación de redes de apoyo social y comunitario.