Córdoba se suma en junio a la red de ciudades Cguide de patrimonio arquitectónico contemporáneo

La Fundación Arquitectura Contemporánea y el Grupo Cosentino, que colaboran en el desarrollo de C-guide, han incluido este miércoles a Sao Paulo (Brasil) en su red de ciudades de patrimonio arquitectónico contemporáneo excelente dentro de un evento celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en la que también se ha dado a conocer la incorporación de Córdoba durante este 2021.

La inclusión de la capital cordobesa, que es una de las 12 ciudades que C-guide pretende sumar antes de final de año, se produce "gracias al interés manifestado" por parte del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), que considera esta plataforma como "una herramienta de posicionamiento internacional de su marca-ciudad en una red global de patrimonio arquitectónico contemporáneo excelente", según palabras de Carlos Anaya, coordinador de actividades de la Fundación.

La plataforma de Córdoba quedará activada a finales de junio, en un acto que tratará de posicionar la ciudad como referente patrimonial, también en sus aspectos más contemporáneos. De momento, C-guide trabaja ya en la elaboración del material con una preselección de unos 150 proyectos, lo que la equipararía cuantitativamente a otras urbes ya incluidas.

Tras este anuncio, la dirección del proyecto ha informado de la apertura de un proceso participativo, en el que cualquier usuario podrá proponer la incorporación de obras de la ciudad a la amplia base de datos de C-guide. En la misma, ya se encuentra disponible la arquitectura más destacable de la la recién incorporada Sao Paulo, junto a la de Londres, Los Ángeles, París, Barcelona, Sidney, Ámsterdam, Chicago o Dubái, de forma totalmente gratuita tanto en la web (www.c.guide) como en las app disponibles para iOS y Android.

C-guide incluye obras construidas a partir del año 1979, 40 años de perspectiva que ayudan a reflexionar sobre la arquitectura global de una forma viva y en constante actualización. Los edificios y construcciones que alberga la guía son elegidas por un comité científico designado por la Fundación Arquitectura Contemporánea.

Esta selección tiene en cuenta tres segmentos de interés: Tensión global-local (refuerzan las especificidades locales de cada ciudad y/o que son proclives a la homogeneización espacial del mundo); función simbólica (proyectos que generan procesos participativos colectivos, espacios que simbolizan la aparición de identidades geográficas y/o lugares que generan imaginario colectivo), y espacio público (obras que juegan un papel urbano y que son generadoras de encuentro e intercambio y/o espacios públicos cruciales que hacen entender las ciudades).

Del mismo modo, las edificaciones incluidas en C-guide se clasifican en tres categorías similares a las que podría hacer cualquier usuario con hoteles o restaurantes, pues no es una guía exclusiva para arquitectos: C (arquitectura sobresaliente que deberías visitar siempre que la estancia en la ciudad lo permita); CC (arquitectura excelente que no debes dejar de visitar, aunque la estancia en la ciudad sea breve), y CCC (arquitectura excepcional cuya visita justifica en sí misma el viaje). Todos los proyectos vienen acompañados de una galería de imágenes y una ficha informativa con descripción de la obra, autor, año de construcción, localización, calificación, visitabilidad y etiquetas.