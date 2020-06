La consejera de Igualdad pide "cambiar las leyes" sobre los delitos sexuales tras la sentencia de la Manada en Pozoblanco

Las reacciones ante el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba que ha condenado a penas que suman 13 años de prisión a Antonio Manuel Guerrero, exguardia civil; Alfonso Cabezuelo, exmilitar; Jesús Escudero, el peluquero, y José Ángel Prenda, los cuatro amigos sevillanos conocidos como la Manada por la violación grupal de los Sanfermines y que han sido sentenciados por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en Pozoblanco y grabar los hechos con un teléfono móvil, no se han hecho esperar por parte de representantes políticos.

Bien a respuesta a los periodistas de los medios de comunicación, bien a través de sus perfiles en redes sociales, varios dirigentes políticos de ámbito regional y nacional han opinado sobre este fallo.

Una de ellas ha sido la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien ha señalado que "respetamos, como siempre, la sentencia judicial", aunque ha abogado por "cambiar las leyes, con el máximo consenso posible" con la pretensión de que "se reconozca de una vez por todas la gravedad de los delitos sexuales".

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la consejera de Igualdad ha trasladado igualmente que "quiero mostrar todo mi apoyo a la joven de Pozoblanco y agradecer su valentía".

Quiero mostrar todo mi apoyo a la joven de #Pozoblanco y agradecer su valentía. Respetamos, como siempre, la sentencia judicial pero es necesario, con el máximo consenso posible, cambiar las leyes para que se reconozca de una vez por todas la gravedad de los delitos sexuales. — Rocío Ruiz 🖤🇪🇸 (@RocioRuizDom) June 4, 2020

Mientras, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha considerado ante los medios de comunicación que España necesita "cuanto antes" cambiar "las leyes que hagan falta" porque no se puede "poner en cuestión una violación de este tipo y calificarla como abuso", en referencia a la sentencia de la Manada en Pozoblanco.

"Este país necesita cuanto antes cambiar las leyes que hagan falta para que este tipo actuaciones tengan la pena que corresponde; no se puede poner en cuestión una violación de este tipo y calificarla como abuso", ha dicho. "No nos podemos acostumbrar a este tipo de situaciones. Tiene que caer todo el peso de la ley sobre quienes violan, agreden a las mujeres y lo hacen además de esa manera, que es una brutalidad y que nos deja a todos impactados", ha indicado y ha añadido que desde "todo el respeto a la Justicia, la ley tiene que caer con todo su peso y, cuando es violación, es violación, eso no es abuso", ha remachado.

Quien también se ha pronunciado sobre el fallo ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha indicado también a través de la red social Twitter: "Solo sí es sí".