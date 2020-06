La familia de la víctima de la Manada en Pozoblanco, "muy deprimida" por la sentencia

La presidenta de la Asociación de Mujeres Venta Abierta de Pozoblanco, Tránsito Habas, ha calificado este jueves de "decepcionante" la sentencia a los cuatro de los miembros de la Manada que los condena a 13 años de prisión. "Estamos tristes, porque nuevamente la justicia deja a la mujer en una situación de indefensión, colocando a la mujer en un lugar poco valorado, en el que se anteponen criterios que no entendemos y no aceptamos”, ha expresado.

Respecto a la familia y la chica que sufrió los abusos, desde Ventana Abierta han estado en contacto con ellos y, Habas ha referido que “se encuentran muy deprimidos, porque la resolución no ha servido para reparar el dolor y sufrimiento que han padecido estos años y que siguen padeciendo”. “Mientras no exista una sentencia ejemplarizante de parte de la justicia, debemos seguir luchando ante esta indefensión de la mujer, que cuando denuncia un abuso se siente doblemente culpada.

Tras conocer la resolución, que se ha hecho pública este jueves, la directiva de la asociación ha anunciado que esta tarde se concentrarán en Córdoba, junto a la Plataforma de Mujeres. Mañana viernes ocurrirá lo mismo en Pozoblanco, concretamente en El Bulevar, a las 21:00.

Desde Ventana Abierta se valora de forma independiente la sentencia que ha condenado a cuatro de los miembros que ya están en prisión. “Si no estuvieran ya condenados por la violación de Pamplona, con la sentencia de hoy, ante los abusos en Pozoblanco, se hubiesen ido como si no hubieran hecho nada. Por lo tanto, no se puede aceptar que a estas alturas la mujer siga estando en una postura de indefensión, y nos obligan a volver a salir a la calle”, ha argumentado Tránsito Habas.

“Una sentencia así, donde vuelve a estar presente el patriarcado judicial, no puede salir gratis”, ha sentenciado, “porque el mensaje que se lanza es de desvalorización de las mujeres”.