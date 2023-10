Un congreso internacional acerca en Córdoba la cultura de la defensa a la ciudadanía

El Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba ha sido el escenario elegido para la inauguración este lunes del I Congreso Internacional sobre Ciudadanía y cultura de la defensa, una cita académica y de reflexión organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Subdelegación de Defensa en Córdoba, con el apoyo y respaldo del Consejo Social de la UCO, y que es la continuación de las jornadas del mismo nombre que se llevan celebrando ocho años.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha incidido en el acto inaugural la importancia de este tipo de jornadas para el alumnado de Derecho Constitucional participante, ya que les aporta "otro tipo de formación más allá de las aulas, con una visión diferente de una realidad compleja, así como una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes".

El rector ha señalado la estrecha relación entre la UCO y el Ejército, ambos "servidores públicos y defensores de la Constitución y sus valores". A este respecto, Torralbo ha anunciado la creación de una futura Cátedra de Cultura de la Defensa.

Por su parte, el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel Íñigo Laquidáin Hergueta, ha explicado que el término cultura de defensa tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad el porqué de la defensa y de los ejércitos, así como los riesgos del mundo actual, para poder aportar elementos de juicio y así apoyar al Estado en su labor de defensa.

Así, "la Estrategia de Seguridad Nacional plantea hasta 17 riesgos para la seguridad nacional, entre ellos la desinformación, conflictos regionales o catástrofes naturales, por lo que todas las administraciones tienen que trabajar conjuntamente para estar preparadas ante estas amenazas".

Además, ha añadido, como temas claves del congreso la retrospectiva sobre los 35 años de la mujer en las Fuerzas Armadas, así como el Derecho Internacional Humanitario en los conflictos.

El profesor titular de Derecho Constitucional de la UCO y director del congreso, Ciro Milione, por su lado, ha explicado que el evento está financiado con una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, concedida al Grupo PAIDI SEJ-372 Democracia, Pluralismo y Ciudadanía. "Este congreso -ha señalado- es una forma de agradecer a todas las mujeres y hombres que visten un uniforme y se sacrifican a diario para defender los valores y principios que luego nosotros, como profesores, tenemos el privilegio de explicar en clase: la paz, la justicia o la dignidad, por ejemplo".

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano, ha destacado la labor, tanto de los militares, como de los expertos en investigadores de la UCO que "trabajan por la paz aportando análisis, ciencia y conocimiento".

Los distintos paneles del encuentro se distribuyen entre las sedes de la Subdelegación de Defensa, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y el Consejo Social de la UCO. Así, tras las ponencias de la mañana, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales tendrá lugar la ponencia Fuerzas Armadas y Derecho Humanitario, a cargo del coronel Manuel Antonio Martín Vicente, de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), y del capitán interventor Antonio Cánovas López, de la Jefatura Territorial de Intervención nº 5.

Este martes, en el Edificio Pedro López de Alba, se ha programado la conferencia Unión Europea y seguridad energética. Situación y perspectivas en el contexto actual, a cargo de la analista en Seguridad Nacional y Geopolítica, miembro de la European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy de la Unión Europea (UE), y del Grupo de trabajo de energía y clima del Real Instituto Elcano, Ana Valle Padilla.

Posteriormente se ha programado la ponencia Tecnología, logística e innovación dual, a cargo del general de División retirado del Ejército de Tierra José Carlos de la Fuente Chacón, presidente de la Sección de Prospectiva de la Tecnología Militar de la Academia. La entrada a las conferencias es gratuita hasta completar aforo.