Arranca el congreso de videojuegos New Gaming Experiencie en el Campus de Rabanales

El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge desde este jueves 23 de noviembre la segunda edición del congreso de videojuegos New Gaming Experience. Se trata de una cita que, según ha informado la UCO, busca “impulsar el desarrollo cultural y tecnológico de la provincia a través de la industria de los videojuegos”.

El congreso, según ha explicado la organización, "aúna expertos en nuevas técnicas de gamificación con muestras de las últimas tecnologías y software que usan como herramienta el videojuego para revolucionar procesos de aprendizaje, gestión de los recursos humanos, difusión del patrimonio artístico y cultural, y educación en valores".

Además, va a analizar también a los videojuegos como industria de consumo y ocio en su perspectiva más profesional de la mano de los e-sports, repasando un sector que en los últimos años ha estado en alza en España.

La jornada ha dado comienzo con la presentación de la segunda edición del proyecto Córdoba a través del Minecraf, para continuar con la ponencia Baba is journey: cómo aplicar el videojuego Baba is you en las aulas de Educación Primaria.

Esta primera jornada se ha completado con propuestas como la ponencia Aprendizaje basado en juegos de mesa y serious games, o con la mesa redonda titulada Formación en el sector del videojuego. Del mismo modo, se prevé la presentación de experiencias de estudios de Serious Games: novelingo: del e-learning a los videojuegos; programar un Unreal engien, y la mesa redonda Emprendimiento en los esports. Para la jornada de este viernes 24 de noviembre, el programa recoge la ponencia titulada Más es más, así como la presentación de la experiencia El desarrollo de Tales from Candleforth. Se hablará, también, sobre las voces tras el videojuego y se presentará el libro Play like a girl, de Marina Amores. Ya durante la tarde se podrá conocer Enjaulados una experiencia de José Alberto Simón y tendrá lugar la mesa redonda Asociaciones: Málaga Jam, Gaymer, Femdevs, La Madriguera; para concluir con la ponencia de Raúl Vivar denominada Lead Animator de Blasphemous I y II.

La cita cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y su vicepresidente tercero, Félix Romero, ha recordado que el objetivo del congreso es “impulsar el desarrollo cultural y tecnológico de la provincia a través de la industria de los videojuegos”.

Para Romero, el congreso de videojuegos New Gaming Experience “es una oportunidad única para acercar a nuestros jóvenes un sector con grandes posibilidades de empleo y, por ende, de futuro”.

“El sector de los videojuegos, su creación y diseño, puede ser una opción para la diversificación económica y productiva de nuestra economía, puesto que, en torno al mismo, existen numerosas ofertas formativas y de generación de puestos de trabajo”, ha manifestado.

Según Romero, “son precisamente las oportunidades laborales y de expansión que ofrece las que nos han hecho apostar por él desde la Diputación”. Además, ha continuado, “el evento aborda también la industria de consumo y ocio de los videojuegos en su perspectiva más profesional, especialmente de la mano de los e-sports, un sector en alza en España en los últimos años”.