El alcalde avisa que "se ha roto la confianza" con el Distrito Sanitario por la demora del traslado del centro de El Higuerón

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avisado este martes de que "se ha roto absolutamente la confianza y la lealtad institucional con el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, por completo", de modo que "ha saltado por los aires" ante el retraso en el traslado del centro de salud de la barriada periférica El Higuerón a Encinarejo para iniciar las obras del centro cívico que se ubican en el mismo edificio.

Dicha circunstancia la ha puesto en conocimiento de la consejera de Salud, Catalina García. En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado que los médicos estarán "como mínimo hasta el viernes" de esta semana, aunque "este miércoles se va a firmar el acta de replanteo, que tendrá una observación, como es que allí sigue en funcionamiento el centro de salud", de manera que "las obras empezarán cuando el centro de salud no esté".

Al respecto, ha señalado que "si es por el bien de la atención sanitaria, la verdad que esperar cuatro o cinco días más -porque da por hecho que el lunes 4 de septiembre estarán ya desalojados- no tiene importancia, después de años". No obstante, ha recordado que desde el Distrito Sanitario "anunciaron públicamente en el mes de julio que el día 18 de agosto se trasladaban para empezar el 21" en Encinarejo, de forma que "a partir de ahí, desde el Ayuntamiento se hizo la programación para empezar el 28 de agosto".

Además, ha remarcado que "el día 11 de agosto se le volvió a comunicar a la delegada territorial de Salud de la Junta, María Jesús Botella, que el comienzo de las obras tenía que ser el 29 y que, por tanto, el 28 tenía que estar desalojado". "A pesar de eso, el Distrito Sanitario siguió mandando escritos y burofax pidiendo fechas concretas de inicio de obras", ha agregado Bellido.

Y es que, "ellos mismos habían comunicado una fecha y nosotros se lo hemos comunicado tanto por correo electrónico con los responsables de la Gerencia de Urbanismo", como él mismo "directamente a la delegada territorial", si bien ha lamentado que "ellos han tomado una decisión unilateral de trasladarse cuando han entendido que es mejor para el Servicio de Salud". Según ha expuesto Bellido, "a nosotros nos da igual, sean cuatro o cinco días más o menos", porque "después de tantos años de espera no tiene importancia", pero ha abundado en que "sí tiene importancia que esa confianza se ha roto por completo".

Escrito a la consejera

Ante ello, el alcalde ha informado de que se ha dirigido ya a la consejera de Salud, Catalina García, "para exponerle la situación y comunicarle que en estas circunstancias cualquier cooperación institucional no puede seguir adelante, porque no hay confianza, no hay lealtad y no hay respeto institucional". Por tanto, "Salud tendrá que tomar las determinaciones que entienda en cuanto a sus responsables, si quiere que el Ayuntamiento tenga una colaboración con ellos", ha subrayado el regidor, quien ha añadido que "en teoría" el lunes debe estar desalojado y comenzar la obra, pero "ya es una cuestión de Salud e igual el Distrito Sanitario decide que tampoco es el lunes", de modo que "eso ya depende de ellos", ha apostillado.