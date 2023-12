La concejala de Hacemos Córdoba Carmen García renuncia a su acta por motivos de salud

La concejala de Hacemos Córdoba Carmen García ha renunciado a su acta por de salud. "A mi pesar, mi situación personal y familiar ha cambiado significativamente desde el día en el que con entusiasmo me presenté a las primarias de Podemos Córdoba a las municipales. La salud es lo primero y la familia, imprescindible", ha defendido García al anunciar su renuncia.

"Mi compromiso político con Podemos sigue siendo el mismo desde su fundación", ha relatado la concejala, para añadir que "dado el permanente acoso a nuestra formación política, deseo dejar claro que respaldo la hoja de ruta recién aprobada por la militancia y las decisiones tomadas por la dirección estatal de Podemos".

García se ha dirigido a los militantes de Podemos para asegurarles que pueden estar seguros de que "las energías y el tiempo del que disponga" será para reforzar la organización del partido en Córdoba. También ha agradecido "a todas las cordobesas y cordobeses que con su voto me situaron en el Ayuntamiento. He podido comprobar en estos seis meses la intensidad del trabajo municipal y estoy convencida de que la persona que me ha de sustituir lo hará con la dedicación que nuestra ciudad y nuestra ciudadanía se merece". La edil ha añadido que "ahora más que nunca" Podemos es la izquierda transformadora necesaria "y ahí nos encontraremos, porque sí se puede".

El portavoz del grupo municipal de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha agradecido, "también en nombre de las seis organizaciones que componemos esta coalición", el trabajo, "la honestidad y el compromiso que Carmen ha demostrado no solo en estos seis meses, sino también en la construcción de este proyecto ilusionante de unión de la izquierda en torno a esta realidad municipal que se llama Hacemos Córdoba".

Carmen García se presentó a las pasadas elecciones municipales como segunda de la lista de Hacemos Córdoba, lista que encabezaba Juan Hidalgo y que consiguió cuatro ediles. Si no renuncia a ello, su sucesor en el grupo municipal será el quinto integrante de aquella lista, José Carlos Ruiz.