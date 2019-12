Cada Navidad tiene su fin –el 6 de enero con la llegada de Sus Majestades de Oriente–, pero hasta que llega ese día parece que no hay un mañana para ponerle fin a las compras. Las tiendas y centros comerciales aprovechan estas fechas para abrir en domingos y festivos para dar la oportunidad a quienes trabajan entre semana y no encuentran un hueco al salir para hacerse con el más preciado regalo que entregar. Y es lo que ha pasado de nuevo, con la apertura dominical de los establecimientos comerciales de gran parte de la capital, en los que dejarse los euros para hacer las compras de penúltima hora, porque todavía queda tiempo para los más rezagados –que los hay–, que se encargarán de hacer las compras de última hora.

Pero antes, hay quien puede aprovechar el último domingo de 2019 para comprar los regalos de Navidad. Es lo que hizo ayer José María Zafra, vecino del barrio de la Fuensanta, que se desplazó hasta la zona Centro de la capital cordobesa para intentar encontrar una camiseta de uno de los grupos de música favoritos de su padre: Metallica. “Todavía no la he encontrado, pero confío en comprarla antes de Reyes”, comenta el joven, quien reconoce que aún no tiene claro qué es lo que va a comprar para su madre, ya que su presupuesto es limitado. Y eso que, según ya informó la Unión de Consumidores de Andalucía, el gasto previsto en los hogares de Córdoba por Navidad es de 498 euros de media, de los que 188 euros serán para actividades de ocio y 167 para juguetes y regalos, por cierto, la segunda cuantía más elevada de Andalucía.

Y de una camiseta de Metallica por Reyes a una mochila, que tenga las medidas exactas del equipaje de mano para un avión. Es lo que intentaba encontrar Gonzalo Rosales, en una tienda de la calle Gondomar para su hermana mayor, pero tampoco con mucha suerte. El joven explica que aprovecha el festivo porque el lunes “trabajo y, realmente, antes no he podido venir y quería ya acabar con las compras navideñas”.

Y, así, el centro de la capital, al igual que otras zonas, fueron un ir y venir de bolsas de esa penúltima hora y de recogida de regalos adquiridos de antemano o en páginas web de las franquicias. Uno de ellos fue Rafa Manzano, quien acudió a una tienda de telefónica para recoger un terminal móvil para su madre. “Iba a cambiar de móvil y, al final, hemos decidido regalárselo por Reyes y comprarlo entre los hermanos”, anota.

Y mientras unos compraban, otros disfrutaban de las atracciones instaladas por Navidad en el bulevar del Gran Capitán o en el Plan Renfe, que durante los fines de semana viven sus mejores días, debido a la afluencia de público y que hacen las delicias de los más pequeños de la casa, pero también para los adolescentes, que ayer se dejaron ver por la pista de hielo que hay instalada justo en frente de la estación de tren. Pero también, en la antigua calle Cruz Conde –actual Foro Romano–, en el que se reunieron de nuevo centenares de personas para disfrutar, una vez más, del espectáculo navideño de luz y sonido.