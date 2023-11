¿Cómo funciona el sensor de monitorización flash de las personas con diabetes?

La diabetes afecta ya en España a más de seis millones de personas, según los datos de la Federación Española de Diabetes (FEDE). Y este martes, 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, bajo el lema Conocer los riesgos es conocer la respuesta, un eslogan que incide en la importancia de anticiparse a la diabetes y a sus complicaciones.

El presidente de FEDE, Juan Francisco Perán, ha señalado este semana que "la mitad de las personas con diabetes no saben que la padecen y el 70% son diagnosticados cuando ya han desarrollado alguna complicación, por lo que mejorar el acceso a la información es imprescindible para prevenir los riesgos".

Y es que, esta enfermedad crónica genera bastantes efectos negativos si no se tiene controlada y tampoco si no se llevan unos horarios y comidas adecuadas para mantener a raya la glucosa. A pesar de que los estudios que se realizan para intentar encontrar una solución de esta patología, la cura de la diabetes no ha llegado, pero lo que sí ha evolucionado en los últimos años ha sido su control.

La aparición de los sensores de monitorización flash ha sido, sin duda, un avance para las personas que sufren esta enfermedad, puesto que gracias a este sistema ya no se tienen que pinchar cada día en los dedos para hacerse los controles de glucosa, ni tampoco apuntar los resultados para, posteriormente, entregárselos a su endocrino.

Y es que, este sistema mide la glucosa en sangre sin tener que pincharse el dedo a diario. En concreto, se implanta en la piel del brazo y funciona durante 14 días. Una vez transcurridas estas dos semanas, hay que retirarlo del brazo y cambiarlo a la otra extremidad; es decir, si se tenía colocado en el derecho, hay que ponerlo en el izquierdo y, así, de manera sucesiva.

No obstante, para disponer de este dispositivo los pacientes son propuestos y registrados por el profesional sanitario de la Unidades Hospitalarias (Endocrinología, Nutrición o Pediatría) o de Atención Primaria y pueden adherirse al programa denominado HomeDelivery, que consiste en el envío periódico del dispositivo a su domicilio, ya que debe sustituirse cada 14 días.

De esta manera, no tienen que desplazarse a un centro de salud para obtenerlo, lo que resulta muy ventajoso tanto para las personas con diabetes como para el personal asistencial en su desempeño laboral.

Cómo se coloca el dispositivo

La colocación del dispositivo es sumamente fácil y, además, antes de que cada persona pueda hacerlo por su cuenta, recibe unas nociones básicas en su hospital o centro de salud de referencia.

En primer lugar hay que seleccionar la zona del antebrazo y lavarla con jabón neutro. A continuación, hay que secarla y , posteriormente, limpiar con una toallita con alcohol.

El siguiente paso es quitar la tapa del paquete del sensor, desenroscar la cubierta y alinear las marcas oscuras en el aplicador del sensor y el paquete. A continuación y, sobre una superficie dura, hay que presionar de manera firme hacia abajo el aplicador del sensor hasta que se detenga.

Levantar el aplicador de sensor para extraerlo del paquete del sensor: con este paso, el aplicador del sensor está listo para aplicarlo. Tras estos pasos, ha que colocar el aplicador del sensor sobre la zona y presionar hacia abajo para, posteriormente, tirar suavemente hacia fuera y ya está.

Medidas de conservación y uso

Una de las dudas más frecuentes que se plantean es que si el dispositivo es resistente al agua. Pues si, pero solo hasta un metro y durante un máximo de 30 minutos.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la temperatura de funcionamiento oscila entre 10 y 45 grados. A este se suma, la necesidad de retirar el sensor antes de realizar una imagen por resonancia magnética (IRM), una tomografía axial computarizada (TAC) o un tratamiento termoeléctrico (diatermia) de alta frecuencia (laser para el vello, rehabilitación, etc).

El programa empezó en el año 2018 con la incorporación de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en menores de 18 años en Andalucía.