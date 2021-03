Cómo te tienes que preparar para hacer senderismo y evitar lesiones

La práctica del senderismo se ha convertido en el remedio para poder salir de casa y disfrutar del campo en estos días en los que la movilidad sigue restringida y no se puede salir de la provincia de Córdoba por la pandemia del coronavirus.

Se trata de una práctica que ha ganado seguidores durante la pandemia ante la imposibilidad de viajar fuera y que ha hecho desempolvar las zapatillas de deporte o las botas de paseo -o incluso comprarlas- y redescubrir el campo en Córdoba con una jornada al aire libre en la que poder combinar la belleza del medio ambiente y hacer deporte o, de otro lado, pasar un día entre amigos o familiares en mitad de la Sierra. Pero eso de salir a caminar no es tan fácil como se presenta, ya que las lesiones pueden aparecer en el momento si no se practica de un modo correcto y no se tienen en cuenta una serie de factores.

Para conocer las claves para no acabar lesionado al practicar senderismo, el Día ha consultado con el director técnico del gimnasio Top Health San Miguel, Javier Pacheco, quien expone una serie de recomendaciones para quienes se inician en esto de recorrer vías rurales o rutas de senderismo de la provincia de Córdoba cuando el tiempo acompaña.

Lo primero a tener en cuenta, según detalla, es que hay que "dosificarse". "Es verdad que es muy llamativo andar por el campo y querer hacer kilómetros, pero tenemos que tener en cuenta que hay que planificarse a la hora de salir y establecer los diferentes puntos en los que puedas hacer una parada para poder hidratarte o tomar algún recurso energético", advierte.

Es decir, que de antemano hay que saber elegir la ruta a llevar a cabo ante la gran cantidad de posibilidades que hay en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, porque no es lo mismo hacer un recorrido de diez kilómetros que uno de 20.

Para los que se inician en esto de la aventura del senderismo, Pacheco tiene una recomendación prioritaria, que no es otra que la propia regulación y que "elijan rutas que sean asequibles, por ejemplo, de entre diez o doce kilómetros, aunque eso depende de cada persona y lo que pueda asimilar o tolerar". Para conocer de antemano cada ruta, el director técnico del gimnasio Top Health San Miguel recomienda también echar un vistazo de manera previa en webs sobre rutas de senderismo como las publicadas ya por este periódico y salir bien informado antes de emprender la caminata.

"Es importante saber a lo que se va para no encontrarse ninguna sorpresa y hay que evitar experimentar, sobre todo, al inicio, y contar con alguien que ya conozca la ruta", destaca.

Las lesiones más frecuentes que una persona puede tener después de practicar senderismo también son variadas si se hace un esfuerzo por encima de sus posibilidades o no se lleva el calzado adecuado. Entre ellas, Pacheco cita la tendinitis, la fascitis y la aparición de "problemas porque la musculatura no se llega a adaptar a ese proceso y no le das tiempo".

Por eso, continua, "es bueno dosificar progresivamente". "Tú puedes planificar una ruta de diez o doce kilómetro al principio y al mes o a los dos meses puedes planificar algo más en pendiente", detalla.

Una vez en ruta, aconseja hacer pequeños descansos cada hora u hora y media para retomar fuerzas e hidratarse e, incluso, "ingerir hidratos de absorción rápida o frutos secos".

A su juicio, el gran momento que vive ahora la práctica del senderismo se debe a que "la gente tiene miedo a hacer deporte en sitios cerrados, cuando es totalmente seguro como en este gimnasio, donde se respeta las distancias de seguridad, usamos mascarilla y desinfectamos las máquinas que se utilizan y no hay ningún tipo de problema".